Klíma v každom vlaku? V roku 2025

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) predpokladá, že do roku 2025 by mal mať byť klimatizovaný celý jej vozový park.

Teda rušne, samostatné osobné vagóny, motorové vozne, či ucelené vlakové jednotky. V súčasnosti má klimatizáciu aj pre cestujúcich približne 660 koľajových vozidiel národného vlakového osobného dopravcu, čo je zhruba iba 55 percent celkového počtu. Vo viacerých prípadoch môžu tento výdobytok techniky využívať iba rušňovodiči.

Nízky podiel vlakov s klimatizáciou je dôsledkom aj dlhodobo zanedbávaných investícií do železničnej dopravy v minulosti a uprednostňovania rozvoja cestnej dopravy. Z celkového počtu 865 osobných vozňov ZSSK má podľa spoločnosti klimatizáciu 510, z toho je 393 modernizovaných a 117 novovyrobených vozňov. Priemerný vek osobných vozňov je dvadsaťdva rokov. Dopravca má vo vlastníctve aj 669 rušňov a ucelených jednotiek, z čoho je 96 nových klimatizovaných jednotiek a 196 modernizovaných rušňov a jednotiek. Rušne a vlakové jednotky dosahujú priemerný vek 21 rokov.

"Ľudia sa skôr sťažujú na málo fungujúcu, nefungujúcu či chýbajúcu klimatizáciu. Jedným z problémov je stav vozidlového parku, ktorý sa snažíme masívne modernizovať, a vysoké teploty, s ktorými sa pred rokmi nepočítalo,“ informoval agentúru SITA riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Napríklad, pri teplote 35 stupňov tri dni za sebou, stará klíma v plnom vlaku nepomôže a v preplnenom sa rovno pokazí. "Preto do nových vlakov už posledné roky idú klimatizácie počítajúce so 40 stupňami,“ podotkol.

Problémom je podľa ZSSK tiež na niektorých tratiach pričasté zastaralé sťahovanie a vyťahovanie zberačov energie. To vždy spôsobí výpadok klimatizácie aj na niekoľko minút. Ak ide vlak aj na hlavnej domácej trati z Bratislavy cez Žilinu Košíc, hoci nemá žiadnu poruchu, musí na tejto elektrifikovanej trati s najmenšími meškaniami aj dvadsaťkrát stiahnuť a vytiahnuť zberač energie, a to aj na rekonštruovaných úsekoch.

„Pre prípad nehôd a na predchádzanie kritickým stavom sme na viacerých miestach Slovenska zriadili sklady vody, odkiaľ ju zadarmo distribuujeme do vlakov, ktoré v horúčavách musia niekde, napríklad z dôvodov nehody, stáť, respektíve majú iný problém, pri ktorom je ohrozený komfort či nebodaj zdravie našich cestujúcich,“ priblížil Kováč. Dopravca zriadil mimoriadne sklady vody v siedmich železničných uzloch a dohodol sa s prevádzkovateľom reštauračných vozňov a predajcami na základe rozhodnutia dispečingu o jej zabezpečení v prípade potreby pre cestujúcich.

Národný dopravca v posledných rokoch investuje stovky miliónov eur do modernizácie a nákupu nových vlakov, samozrejme, s klimatizáciou. Je to možné aj vďaka využívaniu finančných prostriedkov Európskej únie. "ZSSK plánuje do roka 2023 zmodernizovať ďalších 50 kusov veľkopriestorových osobných vozňov v predpokladanom objeme 46 miliónov eur, pričom investične je realizácia modernizácie plánovaná z eurofondov,“ uviedol Kováč.

"Do roku 2022 bude uvedených do prevádzky 25 kusov nových klimatizovaných elektrických jednotiek, 21 kusov nových klimatizovaných dieselmotorových jednotiek, päť kusov nových klimatizovaných ozubnicových jednotiek,“ vymenoval Kováč. Celková hodnota nákupu týchto 51 vlakov dosahuje takmer 280 miliónov eur, pričom na nové elektrické a dieselmotorové jednotky (rušeň spojený s vozňami) prispeje Európska únia. Tieto vlaky bude štátny dopravca postupne nasadzovať na regionálne trate v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, ozubnicové vlaky budú jazdiť vo Vysokých Tatrách.