Žitný ostrov dostane novú diaľnicu skôr

Nekonečné zápchy pri dochádzaní do hlavného mesta z juhu by sa mohli skončiť o niečo skôr, ako bolo sľubované. Očakávaná rýchlostná cesta R7 od Holíc pri Dunajskej Strede do Bratislavy má byť síce zmluvne dokončená v apríli 2020, staviteľ však avizuje, že je s prácami popredu.

VIDEO: Pozrite si, ako vyzerá takmer hotová časť diaľnice R7 na Žitnom ostrove.

Na konci februára budú parlamentné voľby a koalícia Smeru, SNS a Mosta-Híd by rada prezentovala R7 ako jeden z dokončených projektov. Podľa zistení Pravdy sa pracuje na tom, aby bol ako prvý skôr spustený 25-kilometrový úsek od Holíc po križovatku Ketelec na okraji Bratislavy.

Už spustenie prvého úseku môže čiastočne pomôcť odbremeniť preťažený ťah. Na ceste prvej triedy sa zo satelitných obcí do Bratislavy každodenne presúvajú autami tisíce ľudí. Na prvý úsek sa bude dať napojiť pripájačmi pri Ketelci v smere na Rovinku, pri Šamoríne, Dunajskej Lužnej a pri Holiciach.

„Prvý úsek, ktorý bude odovzdaný verejnosti do užívania, bude úsek 4 a 5. Ide o rýchlostnú cestu od Ketelca až po obec Holice,“ uviedol pre Pravdu staviteľ obchvatu Bratislavy španielske konzorcium D4R7. „Vodiči, ktorí budú prichádzať od obce Holice smerom do Bratislavy, budú môcť pravdepodobne využiť križovatku pri Ketelci s výjazdom na Rovinku, kde sa výjazd napája priamo na cestu prvej triedy číslo 63 v smere do Bratislavy,“ vyjadrila sa spoločnosť.

Jar 2020 bola pôvodným zmluvným termínom pre celý obchvat. Dnes je jasné, že sa tento termín v prípade samotného obchvatu Bratislavy po D4 nestihne. Záchranou je aspoň úsek R7. Kedy bude otvorená celá R7, nie je jasné. „Zvyšok R7 bude otvorený po ukončení technicky i logisticky veľmi náročnej a dôležitej križovatky v Prievoze,“ dodala spoločnosť D4R7. Ministerstvo dopravy a výstavby takisto potvrdilo, že koncesionár je s postupom prác na úseku medzi Ketelcom a Holicami mierne popredu. Zároveň však dodalo, že výstavba, a teda aj jej prípadné skoršie otvorenie je plne v kompetencii koncesionára. „Platby za postavenú diaľnicu dostane až vtedy, ak ju dá motoristom do užívania,“ dodalo ministerstvo.

Ešte v marci roku 2016 sa špekulovalo, že výstavba úsekov rýchlostnej cesty R7 medzi Bratislavou a Holicami v dĺžke 32 kilometrov a juhovýchodného obchvatu Bratislavy na D4 od Jaroviec po Ivanku pri Dunaji v dĺžke 27 kilometrov môže trvať kratšie. Napriek tomu, že v tom čase ešte neboli zabezpečené pozemky a stavebné povolenia pre všetky plánované úseky PPP projektu, chcel zhotoviteľ prvú fázu stavby odovzdať do konca roka 2019 a druhú v polovici roka 2020. Harmonogram, ktorý tvorí prílohu podpísanej koncesnej zmluvy o realizácii projektu, predpokladá ukončenie výstavby úsekov do marca, resp. septembra 2020. Súčasťou prvej etapy výstavby sú úseky R7 Bratislava, Ketelec – Dunajská Lužná – Holice a D4 od križovatky Ketelec, kde sa budú R7 a D4 prepájať, cez Ivanku pri Dunaji po Raču. Druhá časť výstavby zahŕňa úseky R7 od križovatky Prievoz v Bratislave na súčasnej D1 po Ketelec a D4 od križovatky Jarovce na D2 po Ketelec vrátane mostnej estakády ponad Dunaj a Jarovské rameno.

Odbremení nultý obchvat prostredníctvom R7 juh Slovenska tak, ako sa pôvodne očakávalo? Intenzita dopravy rastie úmerne s tým, ako sa rozrastajú satelitné obce v okolí Bratislavy. V posledných rokoch sa čoraz viac ľudí sťahuje z hlavného mesta do okolitých satelitov prevažne južne od Bratislavy. Obchvat tak má preriediť dopravu v Rovinke, Dunajskej Lužnej či Dunajskej Strede. Obce v týchto lokalitách sa pomaly menia na malé mestečká, v ktorých sa hromadia obyvatelia. Zápchy sú na bežnom poriadku a dostať sa odtiaľto do hlavného mesta za prácou je každodenným problémom. Prvé hotové úseky, teda od Ketelca po Dunajskú Lužnú a od Dunajskej Lužnej po Holice by mali výrazne odľahčiť dopravu práve na juhu Slovenska.

Ministerstvo dopravy uviedlo, že na úseku medzi Bratislavou a Rovinkou je podľa sčítania dopravy v roku 2015 zhruba 20 000 automobilov za 24 hodín. Za štyri roky však toto číslo mohlo rapídne narásť, keďže práve tento úsek dennodenne bojuje s masívnymi kolónami. Po R7 by malo po otvorení v apríli 2020 jazdiť okolo 25-tisíc vozidiel. Okrem toho nadväzujúci obchvat Bratislavy po D4 z ciest v hlavnom meste odkloní okolo 50-tisíc áut denne. Krkolomná doprava má prestať limitovať Bratislavu aj satelity v ďalšom rozvoji.

Starosta Dunajskej Lužnej Štefan Jurčík sa pre denník Pravda vyjadril, že momentálne sa obáva toho, že odbremenenie dopravy nebude až také výrazné, ako sa pri prvotnom prieskume počítalo. „Pri projektovej dokumentácii sa počítalo s odbremenením dopravy cez Dunajskú Lužnú približne o 50 percent. Dnes je ťažko posúdiť reálnosť uvedeného predpokladu. Obávam sa, že to percento bude vzhľadom na rastúci rozvoj v mestách a obciach výrazne nižšie,“ povedal Jurčík. Zároveň upozornil, že Dunajská Lužná je prvá obec v smere od Šamorína do Bratislavy, kde sa začínajú tvoriť v dopravnej špičke zápchy. „Je to aj z dôvodu, že v Dunajskej Lužnej sa na komunikáciu 1/63 napájajú aj vozidlá z okolitých rozrastajúcich sa obcí a miest, ako napríklad Kalinkovo, Hamuliakovo či čiastočne Miloslavov,“ vysvetlil starosta. Na porovnanie dodal, že v Dunajskej Lužnej je zhruba 1 500 až 2 000 vozidiel, ktorými miestni obyvatelia denne chodia do Bratislavy, ale obcou prechádza denne viac ako 28-tisíc vozidiel.