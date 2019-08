Rozšírenie diaľnice až do Trnavy je práca na desaťročnicu

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) pripravuje rozšírenie diaľnice vo viacerých etapách. Úseky medzi hlavným mestom, križovatkou Triblavina a Sencom budú mať osem jazdných pruhov (po štyri v každom smere) a úsek medzi križovatkou Blatné pri Senci a Trnavou šesť pruhov.

Ako informoval portál NasaDoprava.sk, úsek Bratislava – Triblavina má byť podľa NDS rozšírený do roku 2023. Meškajúca výstavba križovatky Triblavina by mala trvať až do roku 2020, pôvodne ju mali sprevádzkovať v roku 2017 a neskôr do novembra 2019, no ani tento termín už nie je reálny. Stavebné práce na rozšírenie úseku Triblavina – Senec by sa mali začať v roku 2022, pričom diaľničiari plánujú požiadať o stavebné povolenie koncom tohto roka. S rozšírením úseku Blatné – Trnava sa predpokladá predbežne do roku 2028. Prvé dve etapy sú podľa NDS v procese stavebného konania a tretia v procese prípravy a vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie stavebného zámeru.

Rozšírenie pruhov na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Trnavou spred viac ako desať rokov podľa portálu NasaDoprava.sk síce vyriešilo problém s veľkým náporom vozidiel, o bezpečnosti tohto úseku sa však dá polemizovať. Termíny dokončenia stavebných prác sa posúvajú. "Termíny realizácie všetkých stavieb závisia od postupu prípravy projektovej dokumentácie, majetkovoprávneho vysporiadania a vydania potrebných právoplatných rozhodnutí a povolení, potvrdení ekonomickej efektívnosti investícií, a taktiež po zohľadnení možností zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných na prípravu a realizáciu,“ uviedlo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

V rámci rozšírenia diaľnice medzi Bratislavou a Trnavou bol zrušený odstavný pruh, ktorý je určený na odstavenie vozidla v neočakávaných situáciách. V tomto prípade by sa dalo polemizovať o kategorizácii tohto úseku ako spoplatnenej diaľnice. Ministerstvo dopravy potvrdilo, že úsek diaľnice medzi hlavným mestom a Trnavou je aj naďalej v kategórii diaľnica, aj napriek tomu, že v súčastnosti nemá odstavný pruh a najvyššia povolená rýchlosť je 110 kilometrov za hodinu. "Dobudovanie riadneho odstavného pruhu bude zrealizované v rámci rozšírenia diaľnice,“ informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Premaľovanie pruhov z dvoch na tri podľa portálu síce zvýšilo kapacitu diaľnice, avšak v prípade dopravnej nehody či technickej závady vozidla sa vodiči môžu dostať do veľmi nepríjemnej situácie. V prípade dopravnej nehody má problém prejsť sanitka a pri technickej poruche vozidla môže vodič dúfať, že sa s ním stihne dostať do odstavného zálivu. „V rámci nultej etapy rozšírenia D1 bolo zrealizované a skolaudované spevnenie stredného deliaceho pásu a odstavné zálivy po oboch stranách diaľnice,“ uviedla k bezpečnosti Michalová.

Rezort dopravy tvrdí, že súčasné riešenie diaľnice D1 v úseku Bratislava – Trnava so zúženými jazdnými pruhmi a bezpečnostnými zálivmi, pri maximálnej povolenej rýchlosti na 110 km/h vo vybraných hodinách bolo prerokované a odsúhlasené s Prezídiom Policajného zboru SR a príslušnými dopravnými inšpektorátmi. „Rovnako je naň vydané právoplatné určenie dopravného značenia a je z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky vyhovujúce,“ ubezpečuje rezort dopravy.