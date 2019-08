Trump a Putin bojujú o plyn pre Európu. Američania aj sankciami

Na firmy, ktoré Nord Stream 2 stavajú, sa najnovšie rozhodli v USA uvaliť sankcie. Stratia tak zákazky v USA, čo môže byť pre podniky nepríjemné.

Plynovod Nord Stream 2 po dne Baltického mora do Nemecka sa napriek kritike Bruselu, Bratislavy, Kyjeva či Washingtonu stavia. Zahraničný výbor senátu USA v stredu podporil zákon o sankciách pre firmy, ktoré sa podieľajú na výstavbe plynovodu.

Návrh zákona na sankcie pre Rusko a firmy vedúce stavbu navrhol republikánsky zástupca Ted Cruz a jeho kolega, demokrat Jeanne Shaheen. Americký prezident Donald Trump už prednedávnom varoval Nemecko, že pre výstavbu plynovodu zavedie sankcie. Návrh zákona o ochrane energetickej bezpečnosti v Európe prešiel v počte hlasov 20 hlasov ku dvom. To potvrdzuje postoj Bieleho domu, ktorý zastáva názor, že Rusko má veľký vplyv na Európu.

„Rusko v minulosti používalo energie ako zbraň,“ povedal Texasan Ted Cruz. Sankcie by mali byť v podobe nesprostredkovania víz do USA a najmä finančných postihov pre firmy a ľudí zapojených do výstavby plynovodu.

Návrh zákona taktiež penalizuje spoločnosti, ktoré poskytujú poistenie projektu výstavby Nord Stream 2. Sankciami zasiahnuté spoločnosti by boli Saipem SpA z Talianska či Allseas Group SA zo Švajčiarska. Americké sankcie, ktoré chcú zaviesť, by mali veľký dopad aj na ďalšie plynovodné projekty a dotklo by sa to aj plynovodu Turkish Stream. Spoločností OMV, Wintershall, Engie a Shell, ktoré sa podieľajú na financovaní plynovodu, by sa sankcie dotkli tiež. Plynovod Nord Stream 2 je z väčšej časti financovaný ruskou štátnou plynárenskou spoločnosťou Gazprom.

Slovensko sa snaží projekt Nord Streamu 2 spochybniť vzhľadom na európske sankcie na Moskvu za podporu separatistov na Ukrajine. Plynovod navyše ohrozuje súčasnú tranzitnú trasu z Ruska cez Ukrajinu a Slovensko ďalej na západ. Plynovod ročne prispeje do štátneho rozpočtu sumou 400 miliónov eur.

Slovensko má aj ďalšie plány. Naša plynárenská sieť sa má spojiť s Poľskom. Poľský prevádzkovateľ plynárenskej siete uzavrel zmluvu so spoločnosťou Gaz-System v hodnote 120 miliónov eur, na výstavbu poľskej časti plynovodu so Slovenskom. Práve táto spomínaná plynárenská sieť by slúžila na prívod katarského, nórskeho či amerického zemného plynu z poľských prístavov. Trump varuje pred silnejúcim vplyvom Ruska.

„Nechránime Nemecko pred Ruskom a Rusko získava z Nemecka miliardy a miliardy dolárov,“ povedal Trump, keď v Bielom dome bol aj poľský prezident Andrzej Duda. Pre Nemecko je Nord Stream 2 dôležitý, pretože nemecká ekonomika, ktorá patrí k najsilnejším na svete, potrebuje prísun nových surovín.

EÚ sa snaží mať zaistený prísun surovín z Ruska aj z USA. Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič nedávno po rokovaní v Moskve s prvým vicepremiérom Antonom Siluanovom uviedol, že tento rok bude EÚ kupovať veľa plynu či už z Ruska, alebo odinakiaľ. Poukázal aj na potrebu zachovania dlhodobého tranzitu cez Ukrajinu.

Hovorca konzorcia Nord Stream 2 uviedol, že projekt sa „realizuje podľa harmonogramu“ a položených už bolo viac ako 1¤700 km, teda 70 % plynovodu, uviedol. To však neznamená, že je nezastaviteľný, keďže projekt je v právnom spore s Dánskom, ktoré si chráni svoju časť baltických vôd. S výstavbou plynovodu Nord Stream 2 sa začalo 2. mája 2018.