Domáce dovolenky ožívajú, časť ľudí presvedčili rekreačné poukazy

Kým firmy sa sťažujú na to, že musia zamestnancom prispieť na dovolenku sumou 55 percent, až do výšky 275 eur ročne, dovolenkujúci a hotelieri sú spokojní. Rekreantov pribudlo o viac ako desať percent. Takisto vzrástol počet prenocovaní. Slovákov lákajú najmä Tatry či Bratislava, no nezaostávajú ani kúpeľné mestá ako Trenčianske Teplice či Piešťany.

Zároveň má však opatrenie aj trpkú príchuť, keďže sa objavili rôzne firmy, ktoré sa snažia „odtrhnúť si z koláča“. A to cez províziu za sprostredkovanie dovolenky cez rekreačný poukaz. Sprostredkovatelia presviedčajú firmy, aby s nimi uzavreli zmluvy. Následne zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť nabitú elektronickú kartu, ktorá platí vo vybraných hoteloch. Niektorí ľudia sa tiež snažia uplatniť si rekreačný poukaz u súkromných ubytovateľov v rôznych chatách. To však nie je možné, ak prenajímatelia chát či chalúp nevystavia doklad so všetkými náležitosťami, bez ktorých štát dotáciu nevyplatí. Poukazy pomáhajú najmä hotelierom.

„Zavedenie rekreačných poukazov umožňuje využívať služby cestovného ruchu aj Slovákom, ktorí majú nižšie príjmy a nemôžu si dovoliť stráviť niekde napríklad týždňovú dovolenku," povedal generálny manažér Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky Marek Harbuľák.

Zároveň dodal, že systém cestovných šekov môžu zamestnávatelia využiť aj ako formu benefitu na získavanie zamestnancov či ako spôsob ich odmeňovania. Podľa údajov Štatistického úradu SR pribudlo domácich dovolenkárov v januári 2019 10,4 percenta, vo februári 13,9 percenta, v marci 5,7 percenta a v apríli až 13,5 percenta. Väčší nárast využívania rekreačných poukazov sa očakáva počas letnej sezóny.

Aspoň dve noci

Rekreačný poukaz bol zavedený od januára. Vždy musí byť využitý na území Slovenska, je však možné ho rozložiť na viac dovoleniek. Dĺžka pobytu musí byť minimálne dve noci a zamestnanec musí pracovať vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov. Najnovšie vládna SNS navrhla, že rekreačné poukazy by mohli využívať všetci zamestnanci. Odborári to okamžite privítali, naopak, zamestnávatelia sú proti.

Z príspevku 275 eur nemusí zamestnávateľ odvádzať dane štátu a zamestnanec ani zamestnávateľ nemusia z neho platiť ani sociálne a zdravotné poistenie. Poukážka tiež platí na stravovanie či wellness. Rekreačné poukazy sa dajú využiť aj pre dieťa, rodič mu vie takýmto spôsobom zaplatiť pobyt v detskom tábore.

"Z vlastného vrecka som dal 248,60 eura, čo je výborná cena. Taktiež sme s manželkou videli krásy Slovenska,“ povedal pre Pravdu pán Dušan, ktorý sa rozhodol využiť na tohtoročnú dovolenku rekreačný poukaz.

Ako to celé fungovalo? Najprv je potrebné vypísať svoje osobné údaje a takisto aj osobu, s ktorou poukaz využijete. V prípade nášho čitateľa to bola jeho manželka. Následne po ukončení pobytu je potrebné priniesť zamestnávateľovi faktúru. Pán Dušan za pobyt zaplatil 523,60 eura, z čoho mu zamestnávateľ po využití poukazu uhradil 55 percent, teda 275 eur.

„Je to lepšie, ako keby som si to mal platiť sám. To by som si trikrát rozmyslel,“ skonštatoval.

Čitateľka Pravdy, Beata z Košíc, však bola sklamaná. V chate, kde bola na dovolenke, jej dal prenajímateľ len výdavkový doklad, keďže chatu prenajímal ako súkromná osoba. Potrebnú faktúru či príjmový pokladničný doklad od poskytovateľa, ktorý má daňové identifikačné číslo, nedostala, a tak si dotáciu uplatniť nemohla.

Vyššia návštevnosť, problémy s fakturáciou

Názory na rekreačné poukazy sú aj medzi hoteliermi rozdielne. Denník Pravda oslovil Denisu Ogino-Cabadaj, majiteľku penziónu, ktorá zavedenie rekreačných poukážok vníma na jednej strane ako dobrý nápad v rozvíjaní cestovného ruchu na Slovensku, no na druhej strane v tom vidí aj určitý chaos. Celkovo však skonštatovala, že nárast turizmu pociťuje aj vo svojom penzióne. Slovensko podľa nej s turizmom problém nemá, cíti nárast aj domácich turistov.

„V minulosti bola väčšina dovolenkárov zo zahraničia, teraz sa to dá porovnať v podobnom pomere aj so slovenskými dovolenkármi, ktorí si vyberú Slovensko pre svoj oddych a relax,“ povedala.

Zlé skúsenosti má však hlavne v oblasti fakturácie. „Niektorí klienti si zarezervovali ubytovanie a nakoniec neprišli,“ skonštatovala. Preto ako jedno z opatrení zaviedla predfaktúry, ktoré pred pobytom zašle objednávateľovi zájazdu.

Dodala, že ľudia väčšinou vyhľadávajú ubytovania na víkendy či v sezónach, najmä cez prázdniny. Ďalšia nami oslovená prevádzkarka penziónu Natália vidí takisto komplikácie najmä s administratívou rekreačných poukazov.

„Ľudia nám volajú najmä kvôli fakturovaniu. Väčšina z nich s tým ešte nemá skúsenosti, tak si to chcú overiť,“ povedala. Dodala, že takisto vníma zvýšenú návštevnosť domácich turistov.

Slováci rekreačné poukazy postupne začínajú viac využívať. „Pri porovnaní mesiacov január až apríl 2018 a 2019 je vidieť, že zavedenie rekreačných poukazov sa podpísalo pod rast domácich dovolenkujúcich. V tomto roku je to nárast o deväť percent," uviedol Jozef Korbel, manažér Spa Aphrodite Rajecké Teplice.

Poukazy môžu byť v rôznej forme

Poukaz možno využiť priamo alebo ak má zamestnávateľ zmluvu so sprostredkovateľom, môžete od neho dostať nabitú elektronickú kartu a tú využiť vo vybraných hoteloch. Rekreačnými poukazmi sa zaoberajú aj spoločnosti, ktoré vydávajú stravovacie alebo rôzne darčekové poukážky. Tie si berú trojpercentnú províziu a ďalej musia urobiť zmluvy s ubytovacími jednotkami, ktoré následne tiež platia províziu od 4,5 percenta až do 15 percent sprostredkova­teľskej firme.

Poukazy môžu byť vo forme elektronickej karty alebo môže ísť aj o poukazy v papierovej forme. Pri poukazoch musí mať spoločnosť, ktorá vydáva poukaz, zmluvu s hotelom, ktorý bude poskytovať ubytovanie, a tiež so zamestnávateľom, ktorý bude obstarávať poukazy pre zamestnancov. Užívateľ rekreačného poukazu musí doniesť zamestnávateľovi doklad, ktorý musí mať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavený na meno zamestnanca, musí obsahovať termín a cenu pobytu, cenu miestnej dane za ubytovanie, ostatné náklady na služby spojené s rekreáciou, napr. strava, wellness. Ak pracujete na polovičný úväzok, máte možnosť požiadať zamestnávateľa o pomerný príspevok, ktorý predstavuje sumu 137,50 eura. Takisto sa novela zákona o cestovnom ruchu týka aj živnostníkov, ktorí si môžu znížiť základ dane.

Spozorneli aj daniari

V súvislosti s poukazmi sú v pozore aj daniari. Vynaliezaví sú totiž niektorí dovolenkári, ktorí si prostredníctvom faktúry zabezpečia dovolenku, na ktorú sa nedostavia. Vystavená faktúra sa tak stáva neplatnou. Hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová dodáva na margo možných podvodov s poukážkami:

„Finančná správa bude v tomto smere iba kontrolovať využívanie rekreačných poukazov – budeme overovať uplatňovanie podmienok použitia rekreačných poukazov a dokladov s tým súvisiacich pri overovaní týchto dokladov v účtovnej evidencii u jednotlivých poskytovateľov rekreačných služieb."