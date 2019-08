Čínsky jüan oslabil pod citlivú hranicu, môže to rozhnevať Trumpa

Čínska mena v pondelok klesla, pričom prvýkrát za viac ako 10 rokov prelomila politicky citlivú hranicu 7 jüanov za dolár. To signalizuje, že Čína je v eskalujúcom obchodnom spore s USA pripravená na výraznejšie oslabenie meny.

Oslabenie a prelomenie hranice 7 jüanov oproti doláru zaznamenala mena obchodovaná na domácom trhu (onshore jüan), tak aj na zahraničných trhoch (offshore jüan). Ako uviedla agentúra AFP, v prvom prípade klesol kurz na 7,0307 CNY/USD, v druhom prípade na 7,1085 CNY/USD.

Kurz meny zaznamenal pokles po tom, ako americký prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil od septembra zavedenie 10-percentného dovozného cla na čínske produkty v hodnote 300 miliárd USD (270,12 miliardy eur) ročne. Tým zaťaží clami prakticky všetok čínsky tovar dovážaný do Spojených štátov.

Čína zareagovala, že v prípade realizácie cla prijme adekvátne protiopatrenia. Peking do dnešných dní zaviedol odvetné dovozné clá na americké výrobky v hodnote 110 miliárd USD. To je takmer všetok americký tovar dovážaný do Číny. Aké ďalšie kroky plánuje urobiť, Čína nezverejnila. Podľa informácií agentúry Bloomberg však vláda predbežne vyzvala štátne spoločnosti, aby zastavili dovoz amerických agroproduktov.

Oslabenie kurzu čínskej meny pravdepodobne povedie k ďalším konfliktom medzi Washingtonom a Pekingom, keďže slabší kurz jüanu bude zvýhodňovať čínskych exportérov. Trump už niekoľkokrát obvinil Čínu z umelého oslabovania kurzu meny s cieľom podporiť svojich vývozcov, čo Peking doteraz odmietal.

Výmenný kurz jüanu oproti doláru stanovuje každé ráno centrálna banka a v priebehu dňa môže kolísať maximálne o 2 %. Centrálna banka stanovila najnovšie kurz na úrovni 6,9225 CNY/USD. V porovnaní s piatkom to znamená pokles o 0,33 %. Ako povedal pre Bloomberg analytik z Mizuho Bank Kchen Čcheung „zdá sa, že rozhodnutie o zvýšení ciel signalizuje opätovné pozastavenie vzájomných rozhovorov. Čínska centrálna banka tak nevidí dôvod na udržiavanie jüanu v najbližšom období na stabilnej úrovni.“