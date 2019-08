Slovenskí obchodníci odmietajú zálohovanie PET fliaš, sú za zlepšovanie separovaného zberu

Zálohovania PET fliaš a plechoviek

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov by malo na Slovensku fungovať od roku 2022. Zákon, ktorý o tom hovorí, poslanci pred prázdninami posunuli do druhého čítania. Suma za zálohovanie by sa mala pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a desať centov pri plechovkách. Podľa envirorezortu, ktorý zákon pripravil, má tento systém presunúť PET fľaše z riek, lesov a ulíc tam, kam patria, do recyklačných zariadení.