Najväčším exportérom do Británie sú USA, vytlačili Nemecko z pozície jednotky

Spojené štáty v uplynulom finančnom roku prvýkrát od začiatku tohto storočia vystriedali Nemecko na pozícii najväčšieho exportéra do Británie. Vyplýva to podľa agentúry Reuters z údajov britského ministerstva obchodu.

Vývoz z USA do Británie sa vo finančnom roku, ktorý sa skončil v apríli, zvýšil o 14 percent na 78,27 miliardy libier. Export z Nemecka do Británie mierne klesol, a o to 0,1 percenta na 78,26 miliardy libier.

Britská ministerka obchodu Liz Trussová uviedla, že Spojené štáty majú na jej zozname pobrexitových obchodných dohôd Spojeného kráľovstva najvyššiu prioritu. USA sú už najväčším exportným trhom Británie, v uplynulom finančnom roku britský vývoz do USA dosiahol rekordných 121,6 miliardy libier.

„USA sú teraz naším najväčším trhom z hľadiska exportu aj importu. Nikdy nebola lepšia doba na to, aby sme takéto skvelé príležitosti čo najlepšie využili a dosiahli dohodu o voľnom obchode,“ uviedla Trussová, ktorá tento týždeň navštívila Washington a New York. Pri tej príležitosti sa stretla okrem iného s americkým ministrom obchodu Stevenom Mnuchinom a obchodným splnomocnencom USA Robertom Lighthizerom.