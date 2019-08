Trump nie je pripravený na dohodu s Čínou. Huawei zostáva na čiernej listine

Spojené štáty s Čínou stále vedú obchodné rokovania, na uzavretie dohody ale zatiaľ nie sú pripravené. Novinárom to v piatok povedal americký prezident Donald Trump. Dodal, že Washington takisto nebude naďalej uzatvárať obchody s čínskym výrobcom telekomunikačných zariadení Huawei.

„Vedieme si s Čínou veľmi dobre. Rokujeme s ňou. Na uzavretie dohody nie sme pripravení – ale uvidíme, čo sa stane,“ vyhlásil Trump. Čína chce podľa neho niečo urobiť, ale on ešte nie je pripravený na nič. Zdôraznil, že po 25 rokoch zlého zaobchádzania nie je pripravený konať rýchlo, takže sa uvidí, ako to dopadne.

Na otázku, či by mohol zrušiť septembrové obchodné rokovania s Čínou, Trump podľa agentúry Reuters odpovedal, že možno, ale že sa uvidí, čo sa stane. Teraz sú rokovania stále v pláne.

Spojené štáty tiež nebudú v najbližšej dobe obchodovať s firmou Huawei, aj keď v prípade uzavretia obchodnej dohody by sa to mohlo zmeniť, povedal Trump. Americké ministerstvo obchodu, ktoré v máji firme Huawei zakázalo kupovať americkej technológie, softvér a služby pre obavy o národnú bezpečnosť, teraz zvažuje, že by udelilo niekoľko licencií americkým firmám, aby mohli firme Huawei určité výrobky predať.

Trump minulý týždeň nečakane ukončil prímerie s Čínou a oznámil zavedenie desaťpercentných ciel na čínsky tovar, ktorého ročná hodnota dovozu predstavuje 300 miliárd USD. Ako dôvod uviedol, že Čína nekupuje poľnohospodárske výrobky z USA v takom množstve, ako sľúbila.

Najnovšia hrozba vyvolala šok na trhoch, hlavný index amerických akcií S&P 500 zažil v pondelok pre zostrenie obchodnej vojny najhorší deň v tomto roku. V reakcii na piatkove Trumpove vyhlásenie akcie prehĺbili straty.

Trump tiež znovu kritizoval americkú centrálnu banku (Fed). Vyzval ju na zníženie úrokových sadzieb o jeden percentuálny bod a poznamenal, že americká ekonomika je „spútaná“ menovou politikou Fedu.