Slovensko má siedmu najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ

Slovensko má siedmu najnižšiu minimálnu mzdu v rámci krajín Európskej únie (EÚ), ktoré ju majú zavedenú. Zvýšenie minimálnej mzdy z 520 eur na 580 eur v hrubom by Slovensko posunulo o tri priečky, a dostalo by sa pred Poľsko, Estónsko či Lotyšsko. Vyplýva to z analýzy Slovenskej sporiteľne.