České polia obsadili pažravé hraboše, roľníci píšu ministrovi

Predseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha vyzval otvoreným listom ministra životného prostredia Richarda Brabca (ANO), aby si on a ministerskí úradníci vyskúšali kladenie jedu pre hraboše do nôr.

Zväz chce povolenie na plošné aplikácie jedu Stutox II, podľa neho nie je v silách poľnohospodárov zmenšiť počty premnožených hrabošov iba kladením jedu do nôr.

Pýcha už skôr uviedol, že je sklamaný postojom ministerstva, ktoré plošnú aplikáciu jedu odmieta. Odsúdil tiež vyhlásenie ministerstva z minulého týždňa, ktorým rezort kritizoval rozhodnutie o výnimke pre plošnú aplikáciu jedu od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

„Slová o zanedbanej prevencii zo strany poľnohospodárov, zavádzajúce mediálne prezentácie možných dopadov plošnej aplikácie prípravku na hubenie hlodavcov v krajine a neschopnosť reflektovať odborné fakty nezhodujúce sa s vaším vyhraneným postojom ma vedú k záveru, že osudy ľudí, ktorí v poľnohospodárstve a na vidieku ekonomicky pôsobia (a sú na týchto aktivitách existenčne závislí), sú vám úplne ľahostajné,“ napísal teraz Pýcha Brabcovi.

Pozval ministra na jednodenný výlet Moravu, kde by mu poľnohospodári problematiku premnožených hrabošov priblížili, minister by si potom sám mohol vyskúšať kladenie jedu do nôr.

„Verím, že s vaším prispením by sme mohli stanoviť výkonové normy tejto aktivity tak, aby sme mohli bezpečne zažehnať kalamitný stav hraboša poľného,“ napísal Pýcha. Dúfa, že minister výzvu neodmietne a s „vyhrnutými rukávmi“ ukáže, aké jednoduché je aplikovať jed iba do nôr.

K tejto aktivite Pýcha vyzval aj zástupcov environmentálnych organizácií, ako sú Česká společnost ornitologická alebo Svaz ochránců přírody. Tieto organizácie sa plošného využitia jedu tiež obávajú.

Poľnohospodári nemôžu plošne používať jed Stutox II proti premnoženým hrabošom, povolenie pre plošnú aplikáciu je naďalej pozastavené, rozhodlo v pondelok po diskusii s odborníkmi a ministerstvom životného prostredia (MŽP) ministerstvo poľnohospodárstva. Jednotliví poľnohospodári môžu podľa hovorcu úradu Vojtecha Bieleho požiadať o individuálnu výnimku miestne orgány ochrany prírody a krajiny. Podľa MŽP sa má dávať jed priamo do nôr. Poľnohospodári sa budú podľa Pýchu obracať na jednotlivé kraje, aby pomohli s elimináciou hraboša v rumoviskách a pri cestách.

Úrad diskusiu zvolal po vlne kritiky, keď MŽP a ekologické organizácie minulý týždeň upozornili na to, že plošná aplikácia jedu môže ohroziť vtáky, divokú zver alebo psy a mačky.