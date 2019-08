Boeing stratil oproti vlaňajšku dve pätiny odbytu

Hospodárenie firmy zásadne ovplyvňujú pochybnosti týkajúce sa budúcnosti predtým najpredávanejšieho lietadla 737 MAX, ktoré bolo po dvoch vážnych nehodách odstavené z prevádzky po celom svete.

Boeing tak zrejme stratí pozíciu najväčšieho svetového výrobcu lietadiel, ktorú si drží už sedem rokov. Európsky rival Airbus v rovnakom období dodal na trh 458 lietadiel, uviedla agentúra Reuters.

Boeing 737 MAX bol celosvetovo odstavený po dvoch nehodách, pri ktorých zahynulo viac ako 300 ľudí. Boeing aj letecké spoločnosti stále predlžujú lehoty, kedy sa lietadlo bude môcť vrátiť do vzduchu.

Pre rast nákladov spojených s touto záležitosťou Boeing za apríl až jún vykázal doteraz najväčšiu štvrťročnú stratu a varoval, že by v prípade pretrvávajúceho zákazu lietania strojov 737 MAX mohol ich výrobu ešte viac obmedziť alebo úplne zastaviť.

Svetové letecké spoločnosti museli zrušiť tisíce letov a nasadiť náhradné lietadlá, aby pokryli lety na trasách, ktoré predtým obsluhovali palivovo úsporným lietadlom MAX. Dodatočné náklady sa podpísali na ekonomických výsledkoch a Boeingu tak hrozí, že bude platiť vysoké odškodné.

Nový problém s lietadlami MAX zdržal uvedenie lietadla do prevádzky najmenej do konca septembra. Jeden z veľkých klientov, americké aerolinky Southwest, stroje MAX odstavil minimálne do začiatku januára.

Na trhu dopravných lietadiel so širokým trupom si Boeing tento rok celkovo počína lepšie ako vlani a prvenstvo pred Airbusom si udržal. Za prvých sedem mesiacov vyexpedoval 24 strojov 777 a 90 strojov 787 Dreamliner, kým vlani to bolo 25, respektíve 80 lietadiel. Airbus v rovnakej dobe zákazníkom dodal 60 lietadiel A350 a 24 strojov A330.