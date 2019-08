Trumpove hrozby zachránili Google pred novými daňami

Zdá sa tak, že aj pre hrozby ekonomických sankcií už až tak netlačíme na pílu pri zavádzaní nových digitálnych daní. "Preferujeme riešenie, ktoré by bolo odsúhlasené na globálnej úrovni v rámci prebiehajúcich diskusií v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, s výhľadom jeho prijatia v roku 2020,“ povedala hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová.

Slovensko upustilo od vlastnej dane krátko nato, ako stroskotali spoločné európske plány. Prvý návrh bol totiž už na stole. Ministerstvo financií dalo na pripomienkovanie predbežnú informáciu o návrhu zákona o dani z digitálnych služieb ešte minulý rok v máji. Zákon mal zdaniť výnosy z poskytovania digitálnych služieb ako poskytovanie on-line reklamného priestoru, sprostredkova­teľských služieb či predaj dát používateľov. Zo ziskov internetových gigantov však nateraz utekajú Slovensku ročne milióny eur.

Spojené štáty zatiaľ reagovali colnými vyhrážkami len na návrhy ekonomicky silných štátov ako Francúzsko či Veľká Británia, no malým ekonomikám, ako je naša, by americké clá spôsobili obrovské problémy. Ak by totiž USA svoje hrozby splnili, tvrdo to pocíti najmä slovenský automobilový priemysel. Za Atlantický oceán totiž vlani smeroval každý piaty automobil vyrobený vo Volkswagene Slovakia. Americkí zákazníci vo veľkom nakupujú hlavne luxusné SUV automobily značiek Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7 a Audi Q8.

"Špecializovaná daň pre niekoľko amerických technologických spoločností by docielila len to, že by si nárokovali daň, ktorá je v súčasnosti splatná v USA, čo by mohlo viesť k zvýšeniu obchodného napätia,“ povedal Karan Bhatia, viceprezident Googlu pre vzťahy s vládami a verejnosťou. On-line giganty totiž teraz platia väčšinu daní vo svojej materskej krajine – teda v Spojených štátoch. V únii uprednostňujú štáty s nižšími daňami ako Írsko či Holandsko.

Trumpovi sa presun časti daní nateraz splatných v Spojených štátoch nepozdáva. Hneď na začiatku obchodnej vojny argumentoval tým, že USA doplácajú na vzájomný obchod s Európou. V minulom roku vykázaný obchodný deficit dosiahol sumu 151 miliárd dolárov. V tomto čísle však nie sú započítané práve obrovské príjmy amerických on-line gigantov. „Ak by sa tak stalo, nebude v prebytku Európska únia, ale USA, a to v sume 14 miliárd dolárov,“ povedal riaditeľ nemeckého ekonomického inštitútu IFO Gabriel Felbermayr.

Platia, ale málo

Na daniach on-line gigantov tak Slovensku ročne uteká 80 miliónov eur, odhadol ešte vlani bývalý minister financií Peter Kažimír. Po viac ako roku začínajú nadnárodné firmy zverejňovať svoje hospodárske výsledky a spoločnosť Google Slovakia mala za rok 2018 zaplatiť daň vo výške 52-tisíc eur.

Dôvodom je aj to, že Slovensko v tichosti ustúpilo od plánu tvrdého zdanenia ziskov amerických internetových spoločností Google, Facebook, Apple či Amazon.

On-line giganty tak naďalej využívajú takzvanú daňovú optimalizáciu. Tú ekonómovia volajú aj holandský sendvič s dvojitou írskou. Nadnárodné firmy si totiž za svoju európsku centrálu väčšinou vyberú Írsko a vrcholový manažment posadia do holandského daňového raja. Podľa írskych zákonov má firma svoju daňovú rezidenciu tam, kde sedí jej manažment. Preto peniaze zarobené napríklad predajom reklamy na Slovensku putujú cez licenčné poplatky do Írska. Tam sa musia zdaniť podľa holandských daňových zákonov. Tie však vyžadujú platiť daň z príjmu len z peňazí zarobených priamo v Holandsku. Výsledkom je, že z peňazí zarobených na Slovensku firma legálne zaplatí nulovú daň z príjmu.

Spoločnosť Google v odpovedi pre denník Pravda odmietla neplatenie daní. „Celková globálna daňová sadzba spoločnosti Google sa posledných desať rokov pohybuje na úrovni približne 23 percent,“ povedal Bhatia. To podľa neho zodpovedá priemernej zákonnej sadzbe členských krajín OECD, ktorá sa pohybuje na úrovni 23,7 percenta. "Väčšina týchto daní je splatná v Spojených štátoch, kde náš biznis vznikol a kde vyvíjame väčšinu našich produktov a služieb,“ povedal Bhatia. Zvyšok daní zaplatí jedna z najbohatších firiem sveta v 50 rôznych štátoch.

Spoločnosť Google upozorňuje, že medzinárodné spoločenstvo už viac ako storočie vytvára dohody, ktoré riešia zdanenie zahraničných firiem koordinovaným postupom. „Tento daňový rámec historicky vždy prisudzoval viac ziskov krajinám, v ktorých produkty a služby vznikajú, ako tým, kde dochádza k ich spotrebe. Je ale načase, aby sa tento systém niekam posunul a daňové príjmy boli rozdelené lepšie,“ povedal Bhatia. Google gigant podporuje zavedenie globálneho riešenia zdaňovania on-line firiem navrhovaný Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). "Ak však vlády budú vzájomne spolupracovať, bude možné zaplatiť viac daní tam, kde sa produkty a služby spotrebúvajú skoordinovaným a obojstranne prijateľným spôsobom,“ uzavrel Bhatia. Tento kompromis je nutný pre lepší a vyváženejší globálny daňový systém.

Ustojí Paríž colné výstrahy?

Vlastnú digitálnu daň v júli ohlásilo Francúzsko. Takmer okamžite čelilo vyhrážkam amerického prezidenta. Ten jednému zo svojich najbližších európskych spojencov hrozil zavedením ciel, ktoré tvrdo zasiahnu celosvetovo známe francúzske vína a syry. „Francúzsko pripravuje digitálnu daň na veľké americké spoločnosti. Technologické giganty má zdaňovať ich domovská krajina a tou sú USA. Čoskoro oznámime protiopatrenia na hlúposti presadzované francúzskym prezidentom Macronom. Vždy som tvrdil, že americké vína sú lepšie ako francúzske,“ napísal na svojom Twitterovom účte Trump.

V následnej reakcii označil vyhrážku za „absurdnú“ a úplne „hlúpu“ francúzsky minister poľnohospodárstva Didier Guillaume. Jeho kolega na čele ministerstva financií Bruno Le Maire zas vyhlásil, že Paríž bude zdaňovať príjmy veľkých technologických firiem. „Spojené štáty americké by do debaty o spravodlivom zdanení digitálnych služieb nemali vnášať vyhrážky o zavedení obchodných ciel,“ povedal Le Maire.

Digitálne dane ohlásil aj Londýn. Práve Britom však už stihol Trump pohroziť, že ak sa rozhodnú zdaniť americké on-line giganty, môžu zabudnúť na novú obchodnú dohodu o voľnom obchode s USA. Je tak otázne ako britská daň dopadne, keďže pre Britov je kľúčové zlepšiť obchodné vzťahy s Američanmi pre prípad, že by z únie odišli bez dohody.

Česi aj Rakúšania

Najnovšie chcú zdaniť internetové giganty aj Česi. A to už od polovice budúceho roka. "Takýto typ dane už zaviedlo Rakúsko, chystá sa Francúzsko a pripájajú sa ďalšie štáty,“ povedala pre ČT24 ministerka financií Českej republiky Alena Schillerová. V Česku by mala byť zdanená internetová reklama, využívanie internetu pri dodávkach alebo sprostredkovaní tovaru, no i predaj údajov o klientoch. Digitálnu daň tam majú platiť len nadnárodné korporácie s ročným obratom nad 750 miliónov eur. Zasiahla by tak aj americké on-line giganty ako Facebook, Google, Amazon či Apple.

Česká vláda chce takto vybrať päť miliárd českých korún (vyše 194 miliónov eur). V najhoršom prípade tamojšia ministerka financií počíta „len“ s minimálnym výberom 2,4 miliardy eur ročne (okolo 93 miliónov eur). O návrhu sa má rokovať na jeseň, definitívne by tak mohol byť schválený na jar budúceho roka. V Európskej únii však nateraz chýbajú praktické skúsenosti so zavádzaním on-line daní. Aj preto je ťažko odhadnúť, aký by bol ich skutočný výber. Nadnárodné koncerny sa totiž len tak ľahko nevzdajú daňovej optimalizácie a brániť ich plánuje aj americký prezident Donald Trump.

O digitálnej dani uvažujú aj krajiny ako Taliansko a Španielsko. O vlastnú daň sa snaží aj susedné Rakúsko. To počíta, že na zdanení inzercie internetových firiem by ročne mohlo získať 15 miliónov eur. Celkovo však Viedeň počíta až so sumou dvesto miliónov eur ročne. Daň má mať sadzbu tri percentá.