Subdodávatelia pre tunel Višňové sú takmer vyplatení

Národná diaľničná spoločnosť sa s doterajším zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala dohodla, že sa nevzdáva svojich nárokov zo zmluvy o dielo a vysporiadajú si ich mimo staveniska. NDS a zhotoviteľ zatiaľ predložili na posúdenie medzinárodnej Komisii na riešenie sporov (KRS), ktorá bola zriadená 28. januára 2019, zrejme najväčší a najkomplexnejší nárok zhotoviteľa. Komisia zasadala 9. a 10. augusta. Doterajšieho zhotoviteľa KRS požiadala o dovysvetlenie niektorých jeho stanovísk.

NDS pracuje na vyhlásení súťaže na dokončenie stavby úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala a 31. júla zorganizovala v tejto veci prípravné trhové konzultácie. Zúčastnilo sa ich 24 stavebných a projektových spoločností ako aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR, odbornej verejnosti a tretieho sektora. Diskutovalo sa o nastavení a príprave súťažných podmienok tendra a prípadných rizík nedokončenej stavby. Spoločnosti zároveň do 9. augusta mohli NDS poslať vyplnený dotazník s konkrétnymi podnetmi, návrhmi a pripomienkami k vyhláseniu súťaže. NDS podnety firiem vyhodnotí a zapracuje do súťažných podmienok. Súťažné podklady NDS ex ante prediskutuje s Úradom pre verejné obstarávanie a odprezentuje ich pred zástupcami Európskej únie. Po ich odobrení vyhlási súťaž na stavbu diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala vrátane tunela Višňové.

Pôvodný zhotoviteľ úseku D1, taliansko-slovenské združenie Salini Impregilo – Dúha, nebol schopný za podmienok pôvodnej zmluvy pokračovať vo výstavbe, preto s ním NDS v marci ukončila kontrakt. Koncom júna združenie podpísalo protokol o opustení staveniska. Bývalý zhotoviteľ začal s prácami na úseku v lete 2014, práce mal dokončiť do decembra 2019. Inventa­rizácia stavby je už dokončená, jej výsledky budú tvoriť súčasť súťažných podkladov na vypísanie súťaží. NDS mala po vykonaní inventarizácie uhradiť bývalému zhotoviteľovi 24,8 mil. eur bez DPH. Táto suma zahŕňa platby za vykonané práce, zabudovaný materiál a technologické zariadenia určené pre výstavbu, vyplatenie zádržného, za projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť.