Súkromní dopravcovia nepovažujú súťaž o trať Žilina - Rajec za férovú

Súťaž považuje za podozrivú pravdepodobne s vopred určeným víťazom, pričom má odôvodnené podozrenie, že skutočná konkurencia v tomto prípade nie je žiaduca. Združenie so sídlom v Bruseli o tom informovalo v stredu v tlačovej správe s tým, že harmonogram tendra je podľa neho diskriminačný a zároveň vyzýva Protimonopolný úrad SR, aby ho preskúmal.

„Protekcionizmus maskovaný ako konkurenčné výberové konanie oslabuje jednotný európsky železničný priestor a je v rozpore s cieľmi štvrtého železničného balíčka EÚ,“ povedal generálny sekretár AllRail Nick Brooks. Námietky k tendru združenie zašle Ministerstvu dopravy a výstavby SR a príslušným orgánom EÚ.

Ministerstvo dopravy vyhlásilo súťaž na prevádzku vlakov na trati Žilina – Rajec (21 kilometrov) 7. augusta s tým, že vybraný dopravca by mal na nej začať jazdiť od februára 2020, teda pol roka od začatia tendra. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do súťaže do 6. septembra a až tí, ktorí splnia podmienky účasti, sa môžu oboznámiť s detailnými súťažnými podkladmi, vrátane rozsahu vlakov na trati, cestovnými poriadkami a finančnými podmienkami. Predbežné oznámenie o súťaži vyhlásil rezort dopravy rok vopred. Osobnú vlakovú dopravu na uvedenej trati v súčasnosti prevádzkuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK).

Združenie AllRail upozornilo, že podrobnosti o súťaži boli zverejnené na internetovej stránke ministerstva dopravy, pričom na oficiálnom portáli EÚ pre verejné súťaže je stále iba oznámenie o tom, že súťaž bude vyhlásená. Podľa združenia bude trvať ešte jeden, dva týždne, kým podrobnosti zverejnia aj tam, čo znamená, že ostatní záujemcovia z celej Európy musia počkať. Férové výberové konanie na dotované železničné spoje v krajinách EÚ podľa odhadov môže viesť k úsporám 20 až 30 % nákladov a zvýšiť kvalitu prepravy na vysúťažených tratiach. Dosiahnuté úspory sa tak môžu investovať do iných projektov na zvýšenie atraktívnosti železnice.

Ministerstvo dopravy reagovalo tým, že v procese liberalizácie postupuje v súlade s nariadeniami EÚ. „Minimálne rok pred vyhlásením samotnej súťaže, v marci 2018, sme zverejnili predbežné oznámenia o zámere vyhlásiť takúto súťaž v Úradnom vestníku EÚ s rozsahom služieb a plánovaným dátumom začatia uplatňovania zmluvy o službách vo verejnom záujme a dobe jej trvania,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka odboru komunikácie a hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká. Aj z tohto dôvodu je ministerstvo presvedčené, že ide o dostatočne dlhý čas, aby sa prípadní záujemcovia o súťaž pripravili v predstihu. „Tvrdenie, že zahraniční dopravcovia musia ešte čakať na zverejnenie údajov v európskom vestníku, je nesprávne,“ poznamenala Ducká.

Časový plán súťaže je podľa alternatívnych železničných dopravcov dôležitý. „Nielenže aj iní operátori z krajín mimo Slovenska potrebujú čas na prípravu podania, ale za predpokladu, že nový operátor získa zákazku, potrebujú aj dostatok času na prípravu samotného začatia prevádzky (zaobstaranie železničných vozidiel, nábor zamestnancov, administratíva),“ upozornilo združenie. „Napríklad, v rovnakom čase, začiatkom augusta oznámilo Bavorsko v Nemecku vyhlásenie novej verejnej súťaže na dotované vlaky. Víťazný operátor má začať prevádzku až v roku 2023,“ uviedol AllRail.

Vysúťažený dopravca na trať Žilina – Rajec by mal začať prevádzku vlakov 1. februára 2020, čo je podľa združenia v porovnaní s Bavorskom nereálne krátke obdobie. „Nový operátor bude mať na všetky prípravy iba dva, tri mesiace od vyhlásenia výsledkov výberového konania a podpisu zmluvy. V takomto výberovom konaní je preto pravdepodobne jasný víťaz – súčasný prevádzkovateľ, ktorý už má všetko na mieste k dispozícii – štátny železničný dopravca ZSSK,“ dodalo združenie.

Pri trati Žilina – Rajec podľa rezortu dopravy ide z dopravného a technologického hľadiska o jednoduchý železničný úsek. „Spomínané porovnávanie so zámerom Bavorska je úplne neadekvátne, a to najmä rozsahom služieb, ktorý v súťaži v Bavorsku niekoľkonásobne prevyšuje slovenský zámer,“ upozornila Ducká. „Veríme, že prvú súťaž na Slovensku zvládneme plne v súlade s európskou i slovenskou legislatívou a nový dopravca prinesie na túto trať vyššiu kvalitu, a tým aj spokojnejších cestujúcich, čo je naším cieľom,“ dodala hovorkyňa. „Protimonopolný úrad SR (PMÚ) neprijal žiaden podnet a ani inú žiadosť, ktoré by sa týkali predmetnej verejnej súťaže. Posudzovanie podmienok vyhlásenej verejnej súťaže, napríklad, či nemajú diskriminačný charakter, Protimonopolný úrad SR nemá v kompetencii,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.