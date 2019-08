Košický U.S. Steel prekvapil výpadok prúdu, bežne sa to nestáva

V košickom podniku U.S. Steel vo štvrtok vypadla dodávka elektriny. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca spoločnosti Ján Bača.

„Môžem potvrdiť, že sme mali výpadok dodávky elektrického prúdu vo firme. Urobili sme okamžité opatrenia, takže nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti našich zamestnancov, ani okolitých obcí. Postupne nabiehajú jednotlivé prevádzky. Príčiny tohto incidentu analyzujeme,“ do­dal.

V košickom U.S. Steele pracuje takmer 12 tisíc zamestnancov. Podnik patrí do americkej korporácie U.S. Steel.