Väčší podvod ako Enron? Americká GE tají podľa vyšetrovateľa obrovský problém

Šéf amerického priemyselného konglomerátu uviedol, že Markopolosova 175-stránková správa obsahuje faktické chyby a označil ju za „trhovú manipuláciu“. Akcie GE vo štvrtok napriek tomu v reakcii odpísali 15 percent a uzavreli so stratou vyše 11 percent, čo bol ich najhorší jednodňový prepad za 11 rokov.

Markopolos v správe píše, že GE tají možnú stratu vo výške 38,1 miliardy dolárov. Firmu viní, že jej hotovostné situácia je oveľa horšia, než sama uvádza. Šéf GE Lawrence Culp zdôraznil, že Markopolos svoju správu pred zverejnením s firmou nekonzultoval, je podľa neho „bezcenná, zavádzajúce a účelová“.

V správe nazvanej „General Electric: podvod väčší ako Enron“ je tiež možné sa dočítať, že GE je v platobnej neschopnosti a že jej priemyselné divízie majú deficit pracovného kapitálu, teda rozdiel obežných aktív a celkových krátkodobých dlhov, vo výške 20 miliárd dolárov. To by znamenalo, že situácia spoločnosti je horšia ako bola situácia Enronu a WorldCom, ktorých účtovné podvody vyústili do trestného stíhania, napísal spravodajský server BBC.