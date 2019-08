Rehn: Septembrové opatrenia ECB prekonajú očakávania investorov

Európska centrálna banka (ECB) chystá na september súbor opatrení na podporu európskej ekonomiky, ktorý by mal prekonať očakávania investorov.

Denníku The Wall Street Journal (WSJ) to vo štvrtok povedal člen Rady guvernérov ECB Olli Rehn. Opatrenia by podľa neho mohla zahŕňať tak masívne nákupy dlhopisov, ako aj zníženie základnej úrokovej sadzby.

Podľa Rehna je dôležité, aby ECB v septembri prišla s takým opatrením, ktoré bude dostatočne efektívne. „Keď pracujete s finančnými trhmi, je často lepšie prestreliť než podstreliť a skôr než zaplátať, tak mať veľmi silný balík politických opatrení,“ povedal Rehn, ktorý je považovaný za možného nástupcu súčasného prezidenta ECB Maria Draghiho. Tomu vyprší mandát na konci októbra.

Hrozbu pre výhľad ekonomiky eurozóny predstavuje najmä obchodný spor medzi Spojenými štátmi a Čínou a prípadný odchod Británie z Európskej únie bez dohody. Nemecká ekonomika, ktorá je najväčšia v eurozóne, vykázala za druhý štvrťrok pokles a hospodársky rast slabne aj v ostatných krajinách, ktoré používajú euro.

Obrat v doterajšej menovej politike ECB už minulý mesiac naznačil Draghi. Najnovšie Rehnove komentáre ale podľa WSJ naznačujú, že tentoraz by opatrenia chystané na septembrové zasadnutie menového výboru ECB mohli byť nad očakávanie výrazné.