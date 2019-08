Rana pre ekonomiku. Dieru v kase bude plátať nová vláda

Nový kabinet, ktorý vzíde z budúcoročných februárových volieb, v takom prípade bude musieť pristúpiť k úsporám. V opačnom prípade by sa zvyšovalo zadlženie krajiny.

Podľa analytikov má domáca ekonomika svoj vrchol už za sebou. Ekonomické spomalenie je dôsledkom obchodných vojen vo svete medzi USA a Čínou či obáv z brexitu. Výsledkom je pokles dopytu aj po autách, čo pociťuje nemecká aj slovenská ekonomika. V druhom štvrťroku tohto roka vzrástol hrubý domáci produkt na Slovensku medziročne len o 1,9 percenta, aj keď očakávania boli na úrovni 3,5 percenta.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer) reagoval, že plán na vyrovnaný rozpočet je ohrozený a vyzval na šetrenie. Premiér Peter Pellegrini (Smer) ho podporil s tým, že „Slovensko musí vytrvať na prístupe dobrého a zodpovedného hospodára“. Predseda SNS Andrej Danko sa však naplánovaných opatrení pred voľbami vzdať nechce. SNS presadzuje pokles DPH na vybrané zdravé potraviny. Most-Híd zase chce, aby sa od januára cez pokles daní zvýšili platy zamestnancom a živnostníkom, a Smer zase trvá na raste penzií či minimálnej mzdy.

„To, čo bolo povedané pri predstavovaní sociálneho balíčka, platí a s tým ideme do parlamentu,“ povedal predseda najsilnejšej vládnej strany Smer Robert Fico. Ním presadzované razantné zvyšovanie minimálnej mzdy zasiahne hlavne súkromné firmy. Z pohľadu zamestnancov a Sociálnej poisťovne však prinesie vyššie príjmy a vytvorí priestor na naplánované zvyšovanie materskej aj dôchodkov. V budúcom roku má minimálna mzda vzrásť zo súčasných 520 eur až takmer na 600 eur v hrubom.

SNS v rámci ďalších opatrení navrhuje rozšírenie rekreačných poukazov aj na podniky s menej ako 50 zamestnancami. Aj toto opatrenie zasiahne hlavne zamestnávateľov. Pre štátnu kasu môže byť problém navrhované zníženie dane z príjmu zo súčasných 21 na 15 percent. Tento návrh už reflektoval prichádzajúce ekonomické spomalenie a týkať sa má len podnikateľov s ročným obratom do 100-tisíc eur. Od septembra nastupujú obedy zadarmo v školách po tom, čo opatrenie beží v škôlkach a vláda naďalej počíta aj s vlakmi zadarmo pre študentov a penzistov.

Je váš rodinný rozpočet odolný voči prípadnej kríze? máme ešte rezervy už teraz ideme nadoraz museli by sme si výrazne utiahnuť opasky Zobraziť výsledky ankety máme ešte rezervy 41,8% už teraz ideme nadoraz 32,2% museli by sme si výrazne utiahnuť opasky 26,0%

Minister financií Kamenický vyzval koaličných ministrov na šetrenie hneď po tom, čo Štatistický úrad potvrdil spomaľovanie ekonomického rastu. Konkrétne návrhy úsporných opatrení sa predstavia až v septembri po tom, čo budú známe z makroekonomickej a daňovej prognózy. „Je jasné, že ak bude táto náhla zmena rastu ekonomiky pokračovať, bude znamenať zníženie rozpočtovaných príjmov, na čo budeme musieť reagovať na strane výdavkov,“ uviedol Kamenický. Chýbajúce stovky miliónov eur môže minister financií získať aj zavedením nových daní, čo sa však pred voľbami môže zdať politicky problematické, a tak to bude zrejme až na novej vláde.

Diera sa ukáže v septembri

Presný výpadok príjmov v dôsledku spomalenia ekonomiky predstaví Inštitút finančnej politiky pri rezorte financií v septembri.

„Pri miere prerozdelenia na úrovni okolo 40 percent môžeme predpokladať, že jednopercentný pokles HDP voči predpokladom môže verejné príjmy znížiť zhruba o 0,4 percenta HDP, čo je 350 až 400 miliónov eur,“ povedal analytik VÚB banky Michal Lehuta. Problém je v tom, že nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už pred spomalením ekonomiky odhadla deficit verejnej správy na úrovni jedného percenta HDP, čo je suma 925 miliónov eur.

„Vrchol hospodárskeho cyklu máme jasne za sebou. Cyklický vývoj v ekonomike je však prirodzený a očakávaný. Horšie je, že negatívne sú okrem krátkodobých aj dlhodobé vyhliadky slovenskej ekonomiky, najmä kvôli starnúcemu obyvateľstvu, slabým výsledkom miestneho školstva či zhoršujúcemu sa podnikateľskému prostrediu,“ uviedol Lehuta.

Hlavne prudko sa zvyšujúci počet dôchodcov zvýši nápor na štátnu kasu, a zároveň prehĺbi nedostatok pracovnej sily na Slovensku. Domáca ekonomika si v najbližších rokoch neporadí bez dovozu pracovnej sily zo zahraničia. Už dnes v slovenskej ekonomike pracuje 73-tisíc cudzincov a miera evidovanej nezamestnanosti je 4,97 percenta. Z úradov práce do zamestnania môže nastúpiť takmer 137-tisíc Slovákov.

.....

VIDEO: Kreslo slovenského ministra financií je žeravé. Pozrite sa, prečo si to myslí samotný minister financií Kamenický.

Dlhopisy signalizujú recesiu

Príchod recesie signalizuje vývoj výnosov cenných papierov Spojených štátov amerických aj Veľkej Británie. Po prvý raz od krízy majú dvojročné dlhopisy obidvoch štátov vyššie výnosy ako desaťročné dlhopisy.

„Takzvaná zmena výnosovej krivky od druhej svetovej vojny predpovedala sedem z posledných deviatich recesií,“ povedal pre spravodajský server CNBC Sung Sohn, profesor ekonómie na univerzite Loyola Marymount University a prezident poradenskej spoločnosti SS Economics.

Príchod krízy môžu signalizovať aj čoraz častejšie pády akciových trhov. V stredu mal najhorší deň od začiatku roka hlavný americký akciový index Dow Jones, ktorý sa v priebehu jedného dňa prepadol o 3,05 percenta na 25 479,42 bodu. Podobne padali aj ďalšie americké akciové indexy a napríklad S&P 500 padol o 2,93 percenta na 2¤840,60 bodu.

Rast svetovej ekonomiky v súčasnosti najviac ohrozuje obchodná vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou. Americký prezident Donald Trump už zaviedol vysoké 25-percentné clá na čínske výrobky v objeme 250 miliárd dolárov. Pred pár týždňami tiež pohrozil, že už v septembri zavedie 10-percentné clá na ďalšie čínske výrobky v hodnote 350 miliárd dolárov.

Najnovšie posunul termín uvalenia ciel na všetky čínske výrobky až na december tohto roku. „Investičná banka Morgan Stanley tento týždeň vyhlásila, že pokiaľ vzrastú clá na všetok tovar dovážaný z Číny, príde do USA recesia do deviatich mesiacov. Podobne sa vyjadrila investičná banka Goldman Sachs,“ povedal Vladimír Pikora, hlavný ekonóm Next Finance.

Svetový obchod tiež trápi zavádzanie ciel medzi Južnou Kóreou a Japonskom. V Ázii je tiež na spadnutie vojenské potlačenie protestov v Hongkongu, ktorý je jedným z najvýznamnejších obchodných centier regiónu. V Európskej únii zas rastú obavy z tvrdého brexitu. Ak Veľká Británia naozaj odíde z Európskej únie bez dohody, Slovensku sa skomplikuje vývoz áut na Britské ostrovy.