O zákazníka sa bojuje aj ekológiou

Nad papierovými či plátennými nákupnými taškami sa už väčšina zákazníkov nepozastavuje, no obchody prinášajú ďalšie novinky prospešné pre životné prostredie. Ekologická preprava potravín, koniec predaja jednorazového plastového riadu či zelenina balená v kompostovateľnom obale, to sú len niektoré príklady toho, ako bojujú obchodné reťazce za udržateľnosť prírody.

"Tento rok v apríli sme vyzliekli uhorky z plastovej fólie, v máji sme prestali predávať jednorazový plastový riad a slamky a od júna ponúkame svojim zákazníkom aj ekosieťky z biobavlny na ovocie a zeleninu ako alternatívu k mikroténovým vreckám,“ povedala hovorkyňa Kauflandu Lucia Langová.

Doplnila, že obchodný reťazec začal v júli predávať mrkvu v kompostovateľnom obale a zákazníci už u nich nenájdu ani jednorazové plastové poháre.

"Ročne tak odľahčíme životné prostredie takmer o 6 miliónov jednorazových plastových pohárov, 5 miliónov kusov jednorazových plastových príborov a riadov a takmer o 1,8 milióna kusov jednorazových plastových slamiek, ktoré sa vlani predali v našich predajniach,“ dodala Langová.

Ciele Kauflandu sú podľa jej slov do roku 2025 znížiť celkovú spotrebu plastov minimálne o 20 percent a predaj všetkých produktov ich privátnych značiek v 100-percentných recyklovateľných obaloch. Takisto od roku 2013 spoločnosť stavia ekologické predajne či triedi materiál. Vo vybraných predajniach je aj možnosť odovzdať použitý kuchynský olej.

Nové kamióny Lidla

Obchodný reťazec Lidl po novom začína svoje predajne zásobovať kamiónmi, ktoré neznečisťujú ovzdušie. Do flotily vozidiel zásobujúcich tovarom predajne Lidl Slovenská republika začali pribúdať ekologické kamióny s kombinovaným pohonom CNG/LNG. Ide o plynový pohon, ktorý nevytvára takmer žiadne emisie.

„Denne zavážame naše predajne čerstvým tovarom. Trasy kamiónov sa pritom snažíme plánovať čo najefektívnejšie, naplno ich vyťažovať a využívať ich aj na spätnú logistiku z predajní na centrálne sklady. Všetky tieto opatrenia robíme s cieľom znižovať náš dosah na životné prostredie,“ uviedol Miroslav Růžička, konateľ spoločnosti Lidl Slovenská republika zodpovedný za oblasť predaja a logistiky.

Zároveň dodal, že sa stále snažia hľadať zelené riešenia, keďže im záleží na životnom prostredí. Obchodný reťazec sa dlhodobo snaží znižovať vlastnú uhlíkovú stopu. V budovách využíva energiu z obnoviteľných zdrojov a niektoré predajne majú na strechách nainštalované fotovoltické panely na výrobu elektrickej energie priamo zo slnečného žiarenia.

"V priebehu minulých rokov sa takýmto spôsobom podarilo vyrobiť 137 350 kWh, čo v prepočte znamená viac ako 40 ton emisií CO2, ktoré neboli vypustené do ovzdušia,“ uviedol reťazec v tlačovej správe. Lidl tiež vymenil vo svojich predajniach staré osvetlenie za LED technológie a orientuje sa na energeticky efektívne spotrebiče.

Na prírodu a ekológiu myslí aj obchodný reťazec Tesco. Spoločnosť vo svojich prevádzkach na Slovensku využíva 100 percent elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a v priebehu dvoch rokov sa jej podarilo znížiť potravinový odpad o 52 percent, čo predstavuje zhruba 17¤000 ton emisií skleníkových plynov. "Týmto krokom sme naplnili cieľ udržateľnosti rozvoja OSN znížiť potravinový odpad o polovicu už v roku 2019, to znamená o jedenásť rokov skôr, ako stanovila OSN,“ povedala Veronika Bush, riaditeľka komunikačného oddelenia Tesco na Slovensku.

Čo na to hovoria spotrebitelia?

Spoločnosť Tesco sa takisto podľa slov riaditeľky zaviazala, že do roku 2020 odstráni z obalov vlastnej značky nerecyklovateľné a ťažko recyklovateľné obalové materiály.

"Konkrétne to znamená, že intenzívne spolupracujeme s dodávateľmi produktov vlastných značiek, aby sme materiály ako PVC, polystyrén alebo celofán nahradili recyklovateľnými alternatívami. Táto ambícia predstavuje pozitívny krok na ceste za 100 % recyklovateľnými alebo znovupoužiteľnými obalmi našej vlastnej značky do roku 2025. Naším dlhodobým cieľom je dosiahnutie nulového odpadu, a tak žiadny odpad z našich prevádzok neskončí na skládkach,“ dodala Bush.

Denník Pravda oslovil aj priamo spotrebiteľov v obchodných centrách. Väčšina z nich tento "trend“ ekologickosti podporuje, no nie každý vidí len pozitíva.

"Podľa mňa si na tom robia reklamu a predbiehajú sa, kto viac zaujme ľudí,“ povedal pre denník Pravda Michal, jeden z nakupujúcich. Zároveň však dodal, že je za to, aby bolo čo najmenej potravín balených v plaste.

Ďalšia nami oslovená, pani Lucia, snahu reťazcov oceňuje. "Mám svoje vrecúška, do ktorých si balím ovocie či zeleninu. Páči sa mi, že sa reťazce zaujímajú o udržateľnosť prírody, mali by sme sa tým riadiť všetci. Čím viac z nás bude triediť odpad a spotrebúvať menej plastov, tým lepšie pre našu prírodu,“ dodala.

Na západe Slovenska však stále pretrváva trend nakupovania potravín v susednom Rakúsku. Napriek tomu, že sú za hranicami potraviny pre našinca drahšie, rakúske nákupné strediská počas víkendu a štátnych sviatkov praskajú vo švíkoch a všade počuť slovenčinu.

"Chodím sem hlavne kvôli kvalitným potravinám. Snažím sa vyberať si ich domácu produkciu, to mám osvedčené,“ povedal pán Ivan z Bratislavy, ktorý prišiel počas víkendu nakupovať do susedného Kittsee. Zároveň dodal, že ekológiu v slovenských obchodných reťazcoch až tak nerieši.

"Podporujem hlavne domáce potraviny, a tých máme na Slovensku málo, aj keď sa to postupne zlepšuje. Keby sme boli schopnejší vypestovať si viac svojej zeleniny, nemuseli by sme ju prevážať cez polovicu sveta. To by bolo podľa mňa ekologické,“ dodal.