Vysokú minimálnu mzdu odmietajú aj obce

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí s návrhom rezortu práce a sociálnych vecí na zvýšenie minimálnej mzdy zo súčasných 520 eur na 580 eur. Uvádza sa to v materiáli, ktorý ZMOS predloží na pondelkové rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady.

Zástupcovia miest a obcí spolu so zamestnávateľskými zväzmi navrhujú, aby sa najnižšie hrubé mesačné zárobky od budúceho roka zvýšili na 552,20 eura. Išlo by o sumu minimálnej mzdy stanovenú podľa zákonného valorizačného mechanizmu, ktorá by zohľadňovala rast priemernej mzdy na Slovensku v roku 2018.

ZMOS odmieta, aby sa pri zvýšení minimálnej mzdy okrem zákonného valorizačného mechanizmu prihliadalo a argumentovalo tzv. zvyšovaním čistého príjmu zamestnanca avizovaným nárastom odpočítateľnej položky pre výpočet dane z príjmu z 19,2-násobku na 21-násobok životného minima. Ide o návrh novely zákona o dani z príjmov od poslancov NR SR za stranu Most-Híd, ktorý by mal parlament definitívne schváliť.

Kam by sa mala posunúť minimálna mzda? V roku 2019 platí minimálna mzda 520 eur za najjednoduchšiu prácu. Aká by mala byť na budúci rok? 552 eur (návrh zamestnávateľov) 580 eur (návrh ministerstva) 635 eur (návrh odborov) Zobraziť výsledky ankety 635 eur (návrh odborov) 58,7% 580 eur (návrh ministerstva) 29,4% 552 eur (návrh zamestnávateľov) 11,9%

„Zákonná konštrukcia odpočítateľnej položky je postavená na ukazovateli životného minima. Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze, a ktorá podľa zákonne dohodnutých pravidiel nepodlieha dani,“ upozorňuje ZMOS. Naopak, minimálna mzda je podľa predstaviteľov samospráv finančným vyjadrením minimálneho platového ocenenia práce. ZMOS v tejto súvislosti pripomína, že v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2020 sa dohodnutá základná stupnica platových taríf zvýši o 10 % na úroveň 572 eur.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku na rok 2020 zo súčasných 520 eur na 580 eur. V hodinovom vyjadrení by išlo o sumu 3,333 eura. Podľa ministerstva ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov SR požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne. O tomto návrhu rezortu práce a sociálnych vecí by mala rokovať Hospodárska a sociálna rada v pondelok 19. augusta.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 480 eur na 520 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak stúpol na 2,989 eura z pôvodných 2,759 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti vlaňajšku išiel nahor o 27,17 eura na 430,35 eura.