Trump o kúpe Grónska nežartoval. Keby bolo na predaj, stálo by miliardy

Donald Trump nežartoval, keď hovoril o kúpe Grónska, ale nie je to jeho prioritou číslo jedna. Dáni hovoria, že je to absurdné a Grónsko nie je na predaj.

V súvislosti s úvahou amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnej kúpe Grónska, toto autonómne územie Dánska síce vyhlásilo, že nie je na predaj, ale americká televízia CNN zisťovala, koľko by najväčší ostrov sveta mohol USA stáť. Ak by sme sa pozreli do histórie, Grónsko by stálo prinajmenšom 1 mld. USD, píše CNN na svojej internetovej stránke. V roku 1946 totiž USA ponúkli Dánsku za Grónsko 100 mil. USD v zlate, čo je dnes po zohľadnení inflácie 1,3 mld. USD.

CNN dodáva, že USA od Dánska v roku 1917 kúpili dnešné Americké Panenské strovy za 25 mil. USD v zlate, čo je v súčasnosti zhruba 500 mil. USD. V prípade Grónska dnes, „aj keby sa v princípe dosiahla dohoda, cena by bola extrémne vysoká. Išlo by o miliardy, možno aj bilióny,“ povedal pre CNN Iwan Morgan z University College London. Dodal, že súčasťou takejto kúpy by boli dohody a legislatívny proces v Dánsku, Grónsku a pravdepodobne aj v Európskej únii.

Nečerpané ložiská ropy, plynu a minerálov v Grónsku by mohli byť atraktívne, ale Tim Boersma z Columbijskej univerzity pre CNN uviedol, že „z hľadiska energetiky a surovinových zdrojov je Grónsko krajinou, ktorá je iba okrajovo rozvinutá a nemá základnú infraštruktúru“. Kúpa Grónska by zároveň znamenala prevzatie sociálnych výdavkov, dodáva CNN s tým, že na ostrove je 9-percentná nezamestnanosť, pričom osobitne vysoká je medzi mládežou a Grónsko je výrazne závislé od financií z Dánska.

Trump Grónsko chce, ale nie je to priorita

Ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow v nedeľu potvrdil, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa skúma možnosť kúpy Grónska a nie je to len žart, ako si myslia dánski politici. Samotný Trump povedal, že nedávno o takomto korku rokoval, nejde však podľa neho o bezprostrednú prioritu. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vyhlásila, že Grónsko, ktoré je autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva, nie je na predaj.

„Vyvíja sa to. Pozeráme sa na to,“ povedal Kudlow v relácii Fox News Sunday. „Dánsko vlastní Grónsko. Dánsko je spojenec. Grónsko je strategické miesto… Len hovorím, že prezident, ktorý niečo vie o kupovanie nehnuteľností, sa na to chce pozrieť,“ uviedol poradca.

Trump v nedeľu novinárom potvrdil, že nedávno o možnosti kúpy Grónska diskutoval. „Myšlienka prišla na pretras a strategicky je to zaujímavé,“ povedal Trump na letisku v Morristown v štáte New Jersey. Zdôraznil však, že nejde o prioritu číslo jeden.

Dánska premiérka Frederiksenová denníku Sermitsiaq počas návštevy Grónska povedala, že Dánsko nie je na predaj a myšlienku jeho predaja Spojeným štátom označila za absurdnú.

„Grónsko nie je dánske. Grónsko patrí Grónsku. Silne dúfam, že to nebolo myslené vážne,“ vyhlásila politička.

Realita či chiméra?

O želaní Trumpa, aby USA kúpili Grónsko, ktoré je dánskym autonómnym územím, informoval v polovici tohto týždňa ako prvý denník The Wall Street Journal (WSJ).

Dvaja ľudia, ktorí o záležitosti priamo vedia, WP povedali, že Trump o tomto svojom nápade hovoril už niekoľko týždňov. Podľa nich jeho poradcovia teraz čakajú na ďalšie inštrukcie, kým sa rozhodnú, ako vážne by sa tým mali zaoberať.

WSJ vo štvrtok napísal, že Trump sa svojich poradcov niekoľkokrát pri rôznych neformálnych príležitostiach opýtal, či je nákup Grónska uskutočniteľný. Zaujali ho tamojšie bohaté nerastné zdroje a značný geopolitický význam. Niektorí ľudia z prezidentovho okolia podľa denníka plán podporujú, iní ho považujú za bláznivú chiméru, ktorá má k realite ďaleko.

Reakcia dánskych politikov na túto informáciu bola napospol negatívne. Dánska vláda potom na svojom oficiálnom webe jasne konštatovala, že „Grónsko na predaj, pochopiteľne, nie je“.