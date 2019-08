Trump vyzval Fed, aby výrazne znížil úroky a uvoľnil menovú politiku

Americká centrálna banka (Fed) by mala počas krátkej doby znížiť svoje úrokové sadzby minimálne o jeden percentuálny bod, aby tak podporila hospodársky vývoj doma aj v zahraničí. Uviedol to v pondelok prezident USA Donald Trump.

Dodal, že Fed by mohol prikročiť aj k určitému kvantitatívnemu uvoľňovaniu menovej politiky, ktoré spočíva v nákupoch dlhopisov.

Šéf bostonskej časti Fedu Eric Rosengren v pondelok však upozornil, že zníženie úrokov by mohlo viesť k nadmernému rastu dlhov, ktorý by mohol prehĺbiť budúci hospodársky útlm. Uviedol tiež, že jediným liekom na slabosť svetovej ekonomiky by nemalo byť uvoľňovania menovej politiky v Spojených štátoch. Rosengren bol jedným z dvoch predstaviteľov Fedu, ktorí hlasovali proti júlovému zníženiu sadzieb, upozornila agentúra Reuters.

Fed koncom júla znížil základnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu do pásma 2,00 až 2,25 percenta. Bolo to prvé zníženie úrokov od decembra 2008, keď svetová ekonomika čelila najhoršej kríze od 30. rokov minulého storočia. Šéf Fedu Jerome Powell ale upozornil, že tento krok nevyhnutne neznamená začiatok dlhšieho obdobia znižovania úrokov.

Trump šéfa Fedu pre jeho neochotu výrazne znižovať úroky už dlhšiu dobu kritizuje. „Naša ekonomika je veľmi silná, napriek príšernému nedostatku vízie u Jaye Powella a Fedu,“ napísal v pondelok Trump na svojom twitterovom účte.

„Sadzba Fedu by v celkom krátkej dobe mala klesnúť minimálne o jeden percentuálny bod, možno by malo prísť aj určité kvantitatívne uvoľňovanie. Ak sa tak stane, bude na tom naša ekonomika dokonca ešte lepšie a svetová ekonomika získa skvelú a rýchlu podporu,“ dodal.