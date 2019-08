Nezamestnanosť zostala v júli pod piatimi percentami

Na utorkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Úrady práce evidovali na konci júla 136 973 dispo­nibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s júnom ide o nárast o 347 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 13 295 osôb.

„Na trhu práce sa nepremietli väčšie negatíva,“ povedal na tlačovej besede minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Vývoj na trhu práce tak podľa neho nepotvrdzuje signály o tom, že nastáva kríza. Jeho cieľom do konca tohto roka je udržanie súčasnej miery evidovanej nezamestnanosti.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,07 %. Medzimesačne to znamenalo nárast o 0,03 percen­tuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,53 percen­tuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci júla tohto roka 167 357 osôb. Medzimesačne to bol nárast o 1 345 osôb, v porovnaní s júlom vlaňajška je to menej o 13 965 ľudí.