Šéf Huawei vedeniu Číny: Nerobte ústupky Američanom, ani kvôli nám

Zdôvodňuje to súčasnou politickou klímou vo Washingtone. V rozhovore s agentúrou AP ale vyjadril presvedčenie, že sa firme podarí situáciu prekonať vďaka tomu, že vyvíja vlastné technológie.

Žien tiež uviedol, že nechce žiadne zmiernenie sankcií zo strany USA, ak by to vyžadovalo, že Čína bude musieť urobiť ústupky v obchodnej vojne so Spojenými štátmi. A to ani ak by to znamenalo, že jeho dcéra bude čeliť dlhšiemu právnemu sporu. Dcéra šéfa Huawei je teraz v domácom väzení v Kanade pre obvinenia z trestných činov v USA.

Šéf Huawei očakáva, že obmedzenia, ktoré Washington uplatňuje na väčšinu predaja technologických zariadení budú pokračovať napriek tomu, že Washington v pondelok o ďalších 90 dní predĺžil príslušnú výnimku. Podľa šéfa Huawei nebude nikto vo Washingtone riskovať, že by sa za firmu postavil. Avšak domnieva sa, že najväčší tlak pocítia americkí predajcovia čipov a ďalších súčiastok pre Huawei, ktorý je najväčším výrobcom vybavenia pre telekomunikač­né siete.

Washington umiestnil Huawei na zoznam zahraničných spoločností, ktoré musia mať zvláštne povolenie na nákup technológií z USA. Huawei sa tak stal prvou čínsku technologickú firmou v centre vojny o obchod a technológie medzi USA a Čínou, ktorá by mohla stiahnuť globálnu ekonomiku do recesie. Spojené štáty obviňujú firmu z krádeží technológií a špionáže, čo Huawei odmieta.

Žien vyhlásil, že to, či Huawei dostane povolenie na kúpu amerických technológií, alebo nie, nebude mať na podnikanie firmy významný vplyv. Huawei si podľa neho dokáže poradiť aj bez firiem z USA.

Najnovšie vyjadrenia šéfa čínske firmy sa veľmi líši od jeho vyjadrenia na tlačovej konferencii 17. júna, keď porovnával svoju firmu s ťažko poškodeným lietadlom a varoval, že americké sankcie zníži odhadované tržby Huawei v nasledujúcich dvoch rokoch o 30 miliárd USD.

Americký prezident Donald Trump naznačil, že obmedzenie pre Huawei by mohli byť zrušené, ak bude Peking súhlasiť s obchodnou dohodou a riešením sporov o technológie, kvôli ktorým Washington zaviedol clá na čínsky dovoz.

Žien to ale odmietol a vyhlásil, že Huawei nemôže žiadať láskavosti, ktoré by mohli v Číne poškodiť záujmy chudobnej väčšiny.

Májové oznámenie Washingtonu o obmedzení vývozu technológií vyvolalo obavy pred prepadom predaja inteligentných telefónov Huawei a ďalších čínskych produktov, ktoré využívajú čipy a ďalšie technológie z USA. Znamenajú ale aj stratu miliárd dolárov z potenciálneho predaja pre amerických predajcov.

Spoločnosť Huawei ešte pred oznámením pracovala na vývoji vlastných čipov, softvéru a ďalších technológií, aby obmedzila závislosť na amerických predajcoch. Firma na výskum a vývoj vlani vynaložila 15 miliárd USD, viac ako Apple či Microsoft.

Tento mesiac Huawei predstavil vlastný operačný systém pre chytré telefóny a uviedol, že môže nahradiť obľúbený Android od Googlu, ktorý teraz používa. Google však blokuje Huawei podporu niektorých služieb. Tento rok tiež čínska firma predstavila vlastný čip pre budúcu generáciu inteligentných telefónov a prvý telefón s týmto čipom.

Za prvých šesť mesiacov tohto roka spoločnosť Huawei zvýšila tržby o 23,2 percenta na 401,3 miliardy jüanov.