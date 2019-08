Obedy zadarmo dávajú prácu

Bezplatné stravovanie slovenských školákov prinesie stabilnú prácu viac ako tisícke nezamestaných. Už v septembri zamieria úradmi práce vyškolení ľudia variť do školských jedální ako pomocná pracovná sila v kuchyni.

Škrabanie zemiakov, umývanie riadu, pravidelná návšteva zamestnania na jednej strane pomôže ľuďom bez práce a na druhej zabezpečí aspoň jedno teplé jedlo aj pre deti z chudobnejších rodín. Obedy zadarmo sú v škôlkach od januára, do škôl prichádzajú od 1. septembra. S príchodom nového školského roka už rodičia nebudú platiť za obed svojho dieťaťa 1,20 eura a túto sumu za nich zaplatí štát, niektoré školy budú však žiadať ešte doplatok, keďže 1,20 eura im na obed nepostačuje.

„V súvislosti s obedmi zadarmo nahlásili zriaďovatelia škôl na úrady práce potrebu obsadiť 1 320 voľných pracovných miest. V priebehu mesiaca september im budeme vedieť zabezpečiť 1 055 ľudí,“ povedal Marián Valentovič, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Chýbajúcich 265 ľudí budú vedieť úrady práce dodať operatívne v závislosti od reálneho záujmu o obedy zadarmo.

Máte vo vašej škole problémy s obedmi zadarmo? Áno, nie je jasné pre koľko detí má kuchyňa variť. Áno, máme nedostatok kuchárok. Nie. Počet stravníkov sa zisťoval vopred a personálu je dosť. Zobraziť výsledky ankety Nie. Počet stravníkov sa zisťoval vopred a personálu je dosť. 46,0% Áno, máme nedostatok kuchárok. 28,9% Áno, nie je jasné pre koľko detí má kuchyňa variť. 25,1%

„Zároveň zriaďovateľom školských jedální pokryjeme až 95 percent mzdových nákladov a preplatíme výdavky spojené s nákupom ochranných prostriedkov pre nových zamestnancov,“ dodal Valentovič. Výška štátneho príspevku na mzdu jedného zamestnanca bude maximálne 703,4 eura za mesiac a štát bude tieto financie vyplácať 10 mesiacov. Na kúpu ochranných pomôcok bude vyplatený jednorazový príspevok vo výške 53,20 eura a tieto peniaze môžu slúžiť na získanie gumených rukavíc, handier či vedier slúžiacich na umývanie podláh.

„Nikdy sme netvrdili, že obedy zadarmo nebudú zriaďovateľov nič stáť a naším hlavným cieľom je zabezpečiť bezplatné stravovanie pre rodičov detí. Pre zdravý vývoj žiakov je totiž dôležité mať aspoň jedno teplé jedlo za deň a osobne budem považovať za úspech, ak sa počet stravníkov zvýši aspoň o 10 percent,“ uviedol minister práce Ján Richter.

Napriek tomu nie všade budú bezplatné obedy naozaj zadarmo. Niektoré školy sa totiž rodičom rozhodli zvýšiť takzvané režijné náklady. S prudkým rastom musia počítať hlavne ľudia žijúci v Bratislave, kde niektoré miestne školy plánujú od 20 do 24 eur za mesiac. V menej bohatých častiach Slovenska ako napríklad Liptovskom Mikuláši si rodičia priplatia len 2 eurá za mesiac a nájdu sa aj školy bez poplatkov.

Nové pracovné miesta v školských jedálňach začínajú vznikať v časoch prudkého spomaľovania domácej ekonomiky. Kým za prvé tri mesiace tohto roku vzrástol slovenský hrubý domáci produkt (HDP) o 3,7 % v druhom už len o 1,9 %. „Na trhu práce sa, našťastie, zatiaľ nijako neprejavilo spomaľovanie slovenskej ekonomiky. V mesiaci júl bola miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni júna a dosiahla hodnotu 4,97 percenta,“ priblížil Richter.

Z úradov práce môže do zamestnania nastúpiť takmer 137-tisíc Slovákov. Deje sa tak v čase, keď domáce firmy nevedia obsadiť takmer 100-tisíc pracovných miest a štát rieši nedostatok pracovnej sily dovozom ľudí zo zahraničia. Cudzincov aktuálne na Slovensku pracuje takmer 73-tisíc. V domácej ekonomike sa totiž voľne pracovné miesta koncentrujú do okolia Bratislavy, Trnavy, Nitry a povodia rieky Váh až do Žiliny. Pre stále nedostavanú diaľničnú sieť je na východe nedostatok práce najmä v okolí Košíc a nájsť zamestnanie je stále obrovský problém hlavne v oblasti juhovýchodného Slovenska.

„Nezamestnanosť by mala stagnovať, respektíve len jemne klesať, aj v auguste. Naopak, registrácia absolventov stredných škôl by ju mohla dočasne zvýšiť už v septembri,“ povedal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Podľa neho spomaľujúca slovenská ekonomika bude generovať čoraz menej nových pracovných miest. „Výraznejší nárast nezamestnanosti však stále neočakávame, aj vzhľadom na to, že aktuálny ekonomický rast je oveľa viac náročný na novú pracovnú silu v porovnaní s obdobím spred dekády,“ dodal Koršňák.

Vytvárať nové pracovné miesta sa bude snažiť aj štát podporou rodičov pracujúcich na skrátený úväzok. „Ak firma na skrátený úväzok zoberie do zamestnania nezamestnanú matku, môže od úradu práce získať príspevok na pokrytie 95 percent mzdových nákladov,“ priblížil Valentovič. V tomto prípade je strop príspevku na sume 844 eur a štát môže firme vyplácať peniaze tri až 12 mesiacov. Toto opatrenie má vytvoriť približne tisíc nových pracovných miest.