Mor ošípaných hrdúsi malochovy, tlak sa stupňuje

Pracovníci odnášajú ošípanú vo vreci do kafilérneho vozidla po vykonaní nariadeného preventívneho usmrtenia ošípaných v jednom z domácich chovov v obci Zemplín, v ktorej sa potvrdil výskyt afrického moru ošípaných. Autor: TASR , Roma Hanc

Ubrániť sa moru, znamená dokonalú koordináciu medzi poľnohospodármi a chovateľmi. Na tom sa zhodli šéf poľnohospodárskej samosprávy Emil Macho a ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš. V tejto chvíli je kľúčové zredukovať ak nie úplne zlikvidovať diviaky ako roznášateľa nákazy v Trebišovskom okrese a v blízkosti veľkých fariem.

Daň chovateľskej turistike

Minulý týždeň povolil hlavný veterinárny lekár odstrel diviakov všetkými, aj zakázanými spôsobmi lovu. Profesor Jozef Bíreš pripomenul, že za každého infikovaného diviaka je odmena 67 eur a ďalších 50 eur dostane poľovnícke združenie. Do vlády ide materiál, aby sa odmena ešte zvýšila. Stoj čo stoj treba udržať diviaky na dištanc od každej farmy.

Je na to viac než dosť dôvodov. Napríklad neďaleko pri pohraničnej dedine Seňa v okrese Košice vidiek našli uhynutého diviaka na maďarskom území len 500 metrov od štátnej hranice so Slovenskom. Nákaza prostredníctvom diviakov doslova olizuje slovenské územie, preto je dôležité, aby sa mali na pozore všetci chovatelia bez rozdielu. Malí aj veľkí.

V Trebišovskom okrese zlyhali práve drobnochovatelia. Nakazené zvieratá pochádzali väčšinou z neregistrovaných chovov. Podľa Andreja Imricha, predsedu Zväzu chovateľov ošípaných, všetko nasvedčuje tomu, že ľudia ľahkovážne nakupovali odstavčatá na niektorom z trhov v Maďarsku. Nákupná chovateľská turistika je rozvinutá aj smerom na Poľsko, ktoré je tiež infikované morom.

Veterinári spolu s políciou síce kontrolujú vozidlá, ale ako priznal hlavný veterinárny lekár, nie je v ich moci nazrieť do každého auta. Daň za „výhodne“ nakúpené odstavčatá na jarmokoch v Maďarsku či Poľsku je privysoká, vedia to už trebišovskí malochovatelia, ktorým teraz veterinári pozabíjali infikované ošípané.

Za čo pykáme

Zdroj nákazy môže prísť do malo- či veľkochovu prostredníctvom krmiva. Zásada znie, nekŕmiť čerstvým zeleným krmivom, ani práve vymláteným obilím. Nechodiť na polia a do lesov, kde sa pohybujú diviaky, sú potenciálnym zdrojom nákazy, ktorý možno dovliecť na odeve či topánkach. Pripomínanie týchto zásad má zmysel, poniektorí chovatelia si totiž myslia, že sú imúnni voči nákaze. Nie sú.

Musia ľudia čakať až na to, že ich pristaví samotná nákaza? A aká je jej cena? „Pre niekoho sú to jedno-dve prasiatka, ale pre farmu, kde chovajú 10-tisíc ošípaných, by škoda bola likvidačná v rozsahu dvoch miliónov eur,“ povedal Andrej Imrich.

Potravinová sebestačnosť Slovenska klesla pod 40 percent, pri ošípaných je čosi viac ako 20 percent, a to preto, lebo polovicu z jatočne zrelých zvierat poľnohospodári predávajú na zahraničné bitúnky. Domáce boli totiž pozatvárané. Ročne dovezieme neuveriteľných 170-tisíc ton bravčového mäsa, ale vyvezieme len pšenice okolo 800-tisíc ton, k tomu státisíce ton kukurice, repky, slnečnice. Doma pritom rastie dopyt po domácom bravčovom mäse, lebo na rozdiel od importovaného neobsahuje také zvyšky antibiotík, aké pripúšťa európska potravinová legislatíva.

Bravčové mäso je najobľúbenejším mäsom na Slovensku. Spotreba sa zvýšila na 37 kilogramov na osobu ročne, ale gro z nej kryjú dovozy. Ak chceme mať mäso pod kontrolou, musíme najprv vyhrať boj s morom ošípaných. Keby ho krajina prehrala, malo by to fatálne dôsledky. Ide o veľa. Hrá sa najmenej o 150 až 160 miliónov eur, taká je hodnota ešte funkčných veľkochovov.