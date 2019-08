Minimálny plat až 650 eur?

Minimálna mzda by mala prudko vzrásť. Najsilnejšia vládna strana Smer totiž navrhuje najnižší plat pevne stanoviť ako 60 percent priemernej mzdy. V koalícii má na to Smer podporu.

Skokový rast minimálnej mzdy by pomohol vyše 100-tisíc najslabšie zarábajúcim Slovákov. S minimálnou mzdou však stúpajú aj platy ďalších ľudí. V súčasnosti je minimálna mzda 520 eur v hrubom, v roku 2020 má stúpnuť na 580 eur a v roku 2021 s novým pravidlom by mohla dosiahnuť takmer 650 eur.

„Pre ľudí bude oveľa viac zaujímavé pracovať, ako poberať sociálne dávky, ak sa minimálna mzda priblíži k sume 700 eur,“ povedal predseda Smeru Robert Fico. Smer predkladá do parlamentu zákon, ktorý už v roku 2021 zabezpečí, aby minimálna mzda bola 60 percent priemernej mzdy z roku 2019. „V prípade dohody odborov so zamestnávateľmi môže byť aj vyššia. Tento zákon má garantovať určité minimum, ktoré zabezpečí slušný rast platov,“ dodal Fico.

Opozičná strana Sloboda a Solidarita pokladá návrh Smeru „za stratu súdnosti“. Podľa podpredsedníčky SaS Jany Kiššovej prudký rast minimálnej mzdy poškodí podniky v ekonomicky slabších regiónoch. Za ekonomicky udržateľnú liberáli považujú minimálnu mzdu na úrovni do 50 percent priemernej mzdy. Hnutie OĽaNO zase odkázalo, že v čase ekonomického ochladenia, do ktorého Slovensko vstupuje, sú takéto návrhy nášľapnou mínou pre rozpočty budúcej vlády.

Každé razantné zvyšovanie minimálnej mzdy je sprevádzané obavami firiem. „Ani prudší rast platov najslabšie zarábajúcich ľudí nespôsobí rovnako ako v minulosti vlnu prepúšťania,“ myslí si ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Prichádzajúce ekonomické spomaľovanie totiž zasiahne hlavne oceliarsky a automobilový priemysel. V oboch odvetviach zamestnanci pracujú za viac ako minimálnu mzdu. V prípade straty zákaziek zase podniky nedokážu udržať pracovné miesta ani pri nízkej mzde.

„Pri súčasnom demografickom vývoji budú ľudia odchádzajúci do penzie uvoľňovať pracovné miesta a nezamestnanosť tak stúpať nebude. Na druhej strane mne v návrhu na automatické zvyšovanie minimálnej mzdy chýba prepojene so zvyšovaním produktivity práce vo firmách,“ dodal Baláž. Podľa návrhov poslancov Smeru má byť už v roku 2021 minimálna mzda 60 percent priemernej mzdy z roku 2019. Podľa odhadov UniCredit Bank majú pracujúci Slováci v tomto roku priemerne zarábať 1 079 eur. V takom prípade by v roku 2021 minimálna mzda bola 647,40 eura za mesiac.

„V krajine nemôžu byť na prvom mieste zisky firiem, ale slušný život pracujúcich ľudí. Toto sa dá zabezpečiť jedine prudším zvyšovaním minimálnej mzdy,“ povedal predseda OZ KOVO Emil Machyna. Odbory preto na rozdiel od zamestnávateľov dlhodobo podporujú razantné zvyšovanie minimálnej mzdy. „Nie je mi úplne jasné, prečo sa tvárime, že funguje tripartita. Na pondelkovom stretnutí zástupcov zamestnávateľov, odborov a vlády nepadlo ani slovo o takej závažnej zmene zvyšovania minimálnej mzdy. V každom prípade my sme pripravení odborne rokovať o zvyšovaní minimálnej mzdy a dopadoch na slovenský trh práce,“ povedal tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták. Problémy s prudkým zvyšovaním minimálnej mzdy budú mať hlavne podniky v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. V priemyselne rozvinutých častiach krajiny podniky už dnes musia zamestnancom platiť viac ako minimálnu mzdu.

Lekári začínajú od 1 040 eur za mesiac

„Tiež netreba zabúdať na to, že na Slovensku máme až šesť stupňov minimálnej mzdy a čím vyšší stupeň, tým prudší rast,“ dodal Hošták. Aktuálne je v prvom stupni minimálna mzda 520 eur a za tento plat môžu pracovať napríklad operátori výroby. Druhý stupeň je 1,2-násobok minimálnej mzdy a aktuálne je na sume 624 eur. Za takýto najnižší plat pracujú napríklad predavačky v obchodoch. Tretí stupeň je stanovený ako 1,4-násobok minimálnej mzdy a momentálne je 728 eur. Takýto najnižší plat musí dostávať zdravotná sestra alebo účtovníčka. Štvrtý stupeň je 1,6-násobok minimálnej mzdy a aktuálne je na sume 832 eur. Za takýto najnižší plat môžu pracovať napríklad oblastní manažéri alebo hlavní účtovníci. V piatom stupni je minimálna mzda až 1,8-násobok minimálnej mzdy a aktuálne je 936 eur. Za takýto najnižší plat môže pracovať napríklad manažér výroby. Najvyšší, šiesty stupeň je dvojnásobok minimálnej mzdy a aktuálne ide o sumu 1 040 eura. Za taký plat pracujú napríklad výkonní riaditelia alebo začínajúci lekári.

„Viackrát sme poukazovali na to, že zvyšovanie minimálnej mzdy za súčasných podmienok vôbec nerieši situáciu nízkopríjmových skupín. Vo vyspelých západných ekonomikách sú pritom ľudia s minimálnymi príjmami oslobodení od daní,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. V súčasnosti totiž ľudia pracujúci za minimálnu mzdu majú rovnaké sadzby daní aj odvodov ako priemerne zarábajúci ľudia.

Dane klesnú, odvody nie

Cestou znižovania odvodov Smer ísť nechce. „Treba si uvedomiť, že zníženie odvodov prinesie ľuďom nižšie dôchodky. Zníženie daní zas znamená nižšie príjmy pre samosprávy a vyššie územné celky,“ upozornil poslanec Smeru Erik Tomáš. Práve on predkladá do parlamentu návrh zákona o automatickom zvyšovaní minimálnej mzdy. Pri jeho prijatí sa najsilnejšia vládna strana plánuje uchádzať o hlasy koalície aj opozície. Dane zo mzdy na budúci rok klesnú. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa totiž v zmysle koaličného balíka opatrení má zvýšiť z 19,2-násobku na 21-násobok životného minima. Z daní si tak bude možné odrátať okolo 4 414,20 eura. Teraz je to necelých štyritisíc eur.

Koalícia bude o automatickom zvyšovaní minimálnej mzdy rokovať. „Nemáme problém podporiť automatické zvyšovanie minimálnej mzdy. No s našimi koaličnými partnermi chceme dohodnúť aj rovnako systémové zvyšovanie minimálneho dôchodku,“ povedal poslanec SNS Tibor Bernaťák. Ten navrhuje, aby bol minimálny dôchodok automaticky stanovený ako 30 až 35 percent minimálnej mzdy. Aktuálne je najnižšia penzia pri tridsiatich odpracovaných rokoch vo výške 278,90 eura. Podporu obom návrhom zvažuje aj ďalší koaličný partner. „Most-Híd samotný zámer na zavedenie pevných pravidiel pre výpočet minimálnej mzdy a minimálneho dôchodku hodnotí pozitívne, musí však vidieť legislatívne návrhy a dopady na štátne financie,“ povedala hovorkyňa Mostu-Híd Klára Debnár.