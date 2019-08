Koniec baníctva na hornej Nitre sa blíži. Vieme, čo sa sa zrejme stane s baňami

Aké kompenzáciu dostanú baníci?

Dvestoeurovú kompenzáciu získajú baníci počas dvanástich mesiacov, ak pracovali pod zemou najmenej tri roky. Dva roky by mali podľa predloženého návrhu 200 eur mesačne poberať baníci, ktorí fárali do baní najmenej šesť rokov. Baníci, ktorí odpracovali v baniach najmenej desať rokov, by mohli mesačne dostať počas troch rokov kompenzačný príspevok vo výške 350 eur. Najviac by si mali prilepšiť baníci, ktorí si v baniach odrobili pätnásť a viac rokov. Títo baníci by mali podľa smeráckych poslancov dostávať 350 eur počas siedmich rokov.

Okrem základného príspevku však poslanci vládneho Smeru-SD navrhli aj spôsob navyšovania základného príspevku cez stanovenú konštantu. Takéto navyšovanie by sa týkalo baníkov, ktorí odrobili pod zemou viac ako tri roky. Podľa stanoveného vzorca by tak napríklad baník s deväťročnou praxou okrem spomínaného základného príspevku 200 eur dostal navyše ďalších 105 eur. Cez ešte vyššiu konštantu sa majú pritom prepočítavať dodatočné príspevky pre baníkov, ktorí pod zemou odpracovali viac ako desať rokov. Celkovo tak môže najvyšší mesačný príspevok pre baníka s 30 odpracovanými rokmi vrátane základného 350-eurového príspevku dosiahnuť počas siedmich rokov až 816,60 eura.