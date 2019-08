Mor a obchodné vojny menia svet

Mor ošípaných v Číne má ďalekosiahle dôsledky nielen na obchod s mäsom, ale aj s obilím a so sójou a tiež s repkou. Udalosti v Číne zasiahli aj Slovensko, keď priznalo, že je zasiahnuté africkým morom. Číňania obratom zakázali dovoz bravčoviny zo Slovenska. Ide skôr o verbálny zákaz, pretože Slovensko exportuje akurát živé ošípané na maďarské a poľské bitúnky. Lenže aj tieto krajiny zápasia s africkým morom.

Obrovský čínsky trh vyvolal export bravčového z Európy do najľudnatejšej krajiny sveta. Okamžite sa to prejavilo na zdražení bravčového mäsa. Čínsky dopyt začali kryť agilní Nemci, Holanďania, Španieli, krajiny, odkiaľ nakupuje bravčové aj Slovensko. Nečudo, že mäso zdraželo aj v slovenských obchodoch. Ceny živých jatočných ošípaných za pol roka vyskočili z 1,10 na 1,40 eura za kilogram. Pocítili to aj spotrebitelia, ktorí už niekoľko mesiacov kupujú bravčové stehno o viac ako jedno euro drahšie ako pred rokom.

Najväčšou nákladovou položkou pri výrobe bravčového mäsa sú krmivá, tvoria až 75 percent z celkových nákladov. Ani lacné kŕmne obilie nie je však schopné prehlušiť momentálny rastúci dopyt po bravčovine. „V jeho tieni sa však možno už zakladá budúce zlacnenie, pretože Nemecko, už signalizuje že má vo výkrmoch ošípaných prebytky,“ všimol si Marián Uhrík zo Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností.

Lenže svetový obchod s agrokomoditami deformujú nielen choroby. Na najnovšie clá, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump na čínske tovary, Peking reagoval obratom, keď zakázal dovoz všetkých agrokomodít z USA do Číny. Tým udrel Trumpa na citlivom mieste, pretože americkí farmári patria medzi jeho verných voličov.

Stalo sa však aj niečo nečakané. "Číňania sa v priebehu jedného týždňa dohodli s Rusmi na dodávkach pšenice a sóje. Predtým trvala príprava takýchto dohôd celé mesiace. Všetko je odrazu iné a zodpovedá turbulentným vzťahom vo svetovej politike " komentoval zmenu analytik trhu s agrokomoditami Jozef Rebro. Predstava, že Rusko podobne ako jeho predchodca Sovietsky zväz je závislé od dodávok obilia, je mylná. Rusi sa totiž v tomto desaťročí spolu s Ukrajinou stali významnými exportérmi obilia.

Čína však embargom na agrokomodity netrestá len USA, ale aj Kanadu. Tej stopla dodávky repky v objeme 4 milióny ton za to, že vydala dcéru majiteľa spoločnosti Huawei do USA. Kanadská repka sa teraz spolu s americkým hovädzím tlačí do Európy. Okrem toho sa na európsky trh repky tisnú aj Ukrajinci. Tí miešajú karty aj v obilí a ešte viac v slnečnici. Globálny tlak týchto veľkých svetových hráčov pociťujú aj slovenskí poľnohospodári. O to naliehavejšia je myšlienka, aby vytvárali obchodné zoskupenia, nie formálne, ale veľké odbytové združenia ponúkajúce na predaj objemy zrnovín v desiatkach a stovkách tisíc ton.