V obchode s potravinami sú Česi v hlbokom mínuse, najmä pre dovoz mäsa

Schodok českého agrárneho zahraničného obchodu sa tento rok v prvom polroku medziročne prehĺbil o 10,5 percenta na 23,7 miliardy korún (919 miliónov eur). Ak sa niečo nezmení, bude tento rok znovu najhorší, mohol by presiahnuť o niekoľko miliárd korún aj vlaňajších rekordných 40 miliárd Kč (1,55 miliardy eur), povedala v piatok ČTK na agrosalóne Země živitelka analytička Stanislava Burdová zo Zemědělského svazu ČR.

„Priemerné záporné agrárne saldo za uplynulých dvadsať rokov do roku 2016 bolo zhruba 25 miliárd korún ročne. Záporné agrárnej saldo zo zahraničného obchodu ČR za rok 2017 presiahlo 30 mld. Kč a v roku 2018 rekordných 40 mld. Kč. Záporné agrárne saldo za uplynulých šesť mesiacov tohto roka (takmer 24 mld. Kč) je podobné, ako bolo napríklad za celý rok 2002 a je zhruba o sedem miliárd korún vyššie ako záporné saldo roku 2000,“ uviedla Burdová.

Podľa nej sa situácia v zahraničnom obchode nezlepšuje, dlhodobo, ale ani krátkodobo. „Hlavná príčina záporného salda je stále rovnaká. Takmer polovicu záporného agrárneho salda ČR tvorí vysoké záporné saldo v prípade mäsa. Pri tejto komodite naďalej zostáva absolútne najvyššie záporné saldo zo všetkých agrárnych komoditných skupín. Za prvý polrok 2019 sa záporné saldo u mäsa medziročne navýšilo a priblížilo sa 12 mld. Kč. Zatiaľ čo u nás sa situácia s dovozom mäsa a so záporným saldom neprestala zhoršovať, v EÚ sa to zlepšuje,“ povedala analytička.

Podľa nej sa v ČR pod tlakom lacného dovozu znížila živočíšna produkcia aj sebestačnosť, najmä u bravčového mäsa. „Možno odhadnúť, že ak nedôjde v ďalšom vývoji tohto roka k výrazným pozitívnym zmenám, záporné agrárne saldo ČR tento rok o niekoľko miliárd presiahne minuloročnú rekordnú úroveň 40 mld. Kč a bude tak historicky najhoršie,“ uzavrela Burdová.

Podľa údajov ministerstva poľnohospodárstva Česi vyviezli za polrok agrárny tovar za 95,9 miliardy, medziročne sa vývoz zvýšil o sedem percent. Dovoz rástol rýchlejšie, o 7,6 percenta na 119,6 miliardy Kč. Stupeň krytia dovozu vývozom sa tak medziročne znížil o pol percentuálneho bodu na 80,2 percenta.

„Najvýznamnejšie zlepšenie bilancie v celkovom poľnohospodárskom zahraničnom obchode vykázali v prvom polroku 2019 semená repky, repkový olej, jablká a pivo, medziročné zhoršenie nastalo u tabakových náhrad, zemiakov, kukurice a bravčového mäsa,“ dodalo ministerstvo.

Schodok agrárneho zahraničného obchodu sa vlani medziročne prehĺbil zhruba o 7,88 miliardy korún, dosiahol 40,3 miliardy. Bol to tak zatiaľ najhorší výsledok. Do Česka sa v minulom roku doviezol agrárny tovar za 228,6 miliardy korún, čo je medziročné navýšenie približne o dve miliardy korún, vyviezlo sa za 186,1 miliardy korún, čo je medziročne menej o viac ako desať miliárd korún.

Saldo agrárneho zahraničného obchodu Česka bolo naposledy kladné v roku 1993. Odvtedy je bilancia v mínuse. Čiastočné zlepšenie salda pod 20 miliárd korún sa podarilo za predošlého ministra poľnohospodárstva Mariana Jurečku (KDU-ČSL), ktorý už vtedy uviedol, že by chcel, aby schodok klesol na nulu. Na konci jeho funkčného obdobia, teda predvlani, však už deficit presiahol 30 miliárd korún.

Súčasný minister poľnohospodárstva Miroslav Toman (za ČSSD) sa vlani niekoľkokrát vyjadril, že by bol za to, aby sa na českých pultoch v obchodných reťazcoch vyskytovali české produkty zhruba za 70 percent, a to pri komoditách, ktoré sú Česi schopní vyrobiť.