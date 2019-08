Čína chce rokovať, nie hrotiť obchodný spor. Trump to víta

Čína je ochotná riešiť obchodný konflikt so Spojenými štátmi prostredníctvom pokojných rozhovorov a rozhodne sa stavia proti ďalšej eskalácii sporu.

Povedal to v pondelok čínsky vicepremiér Liou Che. Americký prezident Donald Trump následne ochotu Číny na rokovania uvítal a dodal, že rozhovory začnú v blízkej dobe.

Peking podľa Trumpa telefonicky kontaktoval Washington a uviedol, že sa chce vrátiť za rokovací stôl. „Začneme rokovať veľmi vážne,“ povedal Trump. Čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga označil za veľkého vodcu a uvítal jeho želanie dosiahnuť obchodnú dohodu.

Čínske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok však upozornilo, že je pripravené podniknúť ďalšie kroky na ochranu čínskych záujmov v prípade zavedenia nových amerických ciel na čínsky tovar.

V piatok Trump oznámil dodatočné clo na čínsky tovar, ktorého ročný dovoz do USA dosahuje zhruba 550 miliárd dolárov. Reagoval tak na odvetné čínska clá na dovoz z USA v ročnej hodnote 75 miliárd dolárov. Trump navyše na svojom twitterovom účte napísal, že americké podniky by mali hľadať alternatívy za podnikanie v Číne, vrátane presunu výroby z Číny do USA.

Čínsky vicepremiér v pondelok uviedol, že americké firmy sú v Číne vítané a že sa s nimi bude dobre zaobchádzať. „Vítame firmy z celého sveta, vrátane Spojených štátov, aby investovali a podnikali v Číne,“ vyhlásil. Dodal, že Čína bude naďalej vytvárať dobré investičné prostredie a chrániť práva v oblasti duševného vlastníctva.

Americký minister financií Steven Mnuchin uviedol, že Trump by mohol firmám odchod z Číny nariadiť. Mohol by tak podľa ministra urobiť v prípade, že by vyhlásil stav núdze.

Obchodné vojna medzi USA a Čínou má negatívny dopad na svetovú ekonomiku a na finančných trhoch vyvoláva obavy z globálnej hospodárskej recesie. Investori preto začali predávať akcie a presúvajú peniaze do bezpečnejších aktív, ako sú štátne dlhopisy a zlato.