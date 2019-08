Zomrel rakúsky automobilový priemyselník Ferdinand Piëch, exšéf Volkswagenu

S odvolaním sa na informácie z rodinných kruhov o tom v pondelok informovali nemecké denníky Bild a Handelsblatt.

Portál Focus uviedol, že Piëch v nedeľu skolaboval v reštaurácii v bavorskom Rosenheime, kde bol so svojou ženou. Po prevoze do miestnej nemocnice zomrel, dodal server. Presná príčina smrti známa nie je a ku skonu sa rodina zatiaľ oficiálne nevyjadrila.

Ferdinand Piëch Autor: Reuters, Fabian Bimmer

Viedenský rodák Piëch bol synom Louisy – dcéry automobilového priekopníka, ktorým bol Ferdinand Porsche – a rakúskeho právnika a nacistu Antona Piëcha. Vyštudoval strojné inžinierstvo na prestížnej zurišskej polytechnike a kariéru rozbehol v automobilke Porsche ako konštruktér.

Piëch bol niekoľko rokov v čele koncernu Volkswagen a mal veľkú zásluhu na jeho expanzii a dnešnej podobe. V januári 1993, keď sa Volkswagen zmietal v kríze a výrazne prerábal, bol Piëch zvolený šéfom koncernu VW.

Podarilo sa mu VW nielen stabilizovať, ale obrátiť ho aj na cestu na vrchol automobilového priemyslu. Za Piëchovho vedenia sa koncern, do ktorého na začiatku 90. rokov patrili značky VW, Audi, Seat a Škoda, rozrástol o luxusné Bentley a výrobcu superšportov Lamborghini a Bugatti. Volkswagen tiež vstúpil na pole výroby nákladných vozidiel, keď v roku 2000 kúpil prvé akcie švédskej automobilky Scania a Piëch zasadol do jej vedenia.

V roku 2002, teda v 65 rokoch, opustil Ferdinand Piëch miesto výkonného riaditeľa Volkswagenu a zamieril do čela dozornej rady, naďalej ale výrazne zasahoval do bežného chodu firmy. V roku 2006 sa tak dostal do sporu s výkonným šéfom Volkswagenu, svojím bezprostredným nástupcom Berndom Pischetsriederom. Rozdielne názory na ďalší rozvoj firmy potom viedli k Pischetsrie­derovej rezignácii.

Na čele VW ho v roku 2007 nahradil Martin Winterkorn, ktorý bol príčinou Piëchovho odchodu z vedenia VW. Piëch odmietal Winterkornovi predĺžiť zmluvu. Po svojej prehre, keď riadiaci výbor dozornej rady vyjadril Winterkornovi podporu, v apríli 2015 odstúpil z funkcie predsedu dozornej rady.