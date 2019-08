Slovenský vynález pomáha Američanom parkovať

Slovák Pavol Turčina, zakladateľ startupu Go Space, priniesol do Ameriky novodobý parkovací systém. So svojím startupom odišiel minulý rok na trojmesačný pobyt do akceleračného centra Smart City Works v Amerike, kde vytvoril systém inteligentného parkovania Fleximodo. Ten na základe detektora vozidla dokáže nájsť voľné parkovacie miesto, takisto informáciu, či má vodič povolenie na danom parkovacom mieste stáť, prípadne či sú autá na parkovacích miestach nadrozmerné.

VIDEO: Pozrite si video o tom, ako novodobý parkovací systém funguje.

Detektor vyzerá ako škatuľka veľkosti hokejového puku, pričom batéria v ňom vydrží až osem rokov. Inštaluje sa do stredu parkovacieho miesta a v aute má vodič autorizovanú kartu, ktorú má nalepenú na čelnom skle. Tá komunikuje pomocou signálu s aplikáciou, pomocou ktorej sa dá zistiť počet voľných parkovacích miest. V momente, keď auto je zaparkované, na detektore si môže majiteľ pozrieť stav auta, teda či je zaparkované správne. K dispozícii je tiež inštalačná a detekčná analytická aplikácia pre Android a IOS.

Turčina sa s týmto projektom minulý rok prihlásil do takzvaného akcelerátora. Keďže jeho projekt vybrali, mohol ísť so svojim tímom na akceleračný pobyt do USA. Svoj pobyt v zahraničí zhodnotil kladne, najmä vďaka novým kontraktom, ktoré tam nazbieral. „Mali sme možnosť osobne nadviazať kontakty, na ktorých teraz môžeme stavať. Spoznali sme americký biznis a kultúru, a dostali sme výbornú školu biznisu od kvalitných mentorov priamo z praxe,“ povedal Turčina. Za najvýznamnejšiu vníma spoluprácu s T-Mobile USA. Práve vďaka nej sa minulý rok spustila sieť, ktorá umožnila dostať do života jeho projekt digitálneho parkovania Fleximodo.

„Pre nás to znamená veľkú obchodnú príležitosť, nakoľko teraz naše "škatuľky“ môžu byť umiestnené a nainštalované kdekoľvek v Amerike a sú schopné fungovania. Takáto príležitosť by neprišla, ak by sme neabsolvovali akceleračný program," dodal Turčina.

Denník Pravda zaujímalo, ako prebieha bežný deň v akceleračnom programe. „Všetko je riadne naplánované. Pracovalo sa od utorka do štvrtka, vtedy nám pripravovali v sídle firmy rôzne workshopy,“ vysvetlil Turčina. Zároveň dodal, že každý deň sa diskutovalo o rôznych témach. „Prichádzali ľudia z praxe a na príkladoch nám demonštrovali, ako uplatniť teóriu v praxi,“ dodal mladý startupista. Takisto mali možnosť využiť networkingové príležitosti. „Tieto eventy slúžili na svoju prezentáciu. Začínali sme 30-sekundovou, no na konci programu sme končili osem minútovou prezentáciou pred investormi,“ dodal Turčina.

Na tom, aby bol startup úspešný, sa podieľa viac vecí. Dôležité je správne vedenie a usmerňovanie, pretože dobrý nápad niekedy nestačí. „Výskumy nám potvrdzujú, že startupy, ktoré sú mentorované, majú omnoho vyššiu šancu prežiť prvých päť rokov podnikania v porovnaní so startupmi, ktoré mentorované nie sú,“ vysvetlila Olívia Hurbanová, zakladateľka spoločnosti Olinclusive, ktorá sa venuje mentorovaniu začínajúcich startupov. Slovenským statupom pomáha aj podnikateľský akcelerátor Perry Talents.

VIDEO: Mať iba nápad nestačí. Dobrá príprava je v startupe prioritou. Pozrite si video TV Pravda v ktorom sa dozviete, ako sa mentorujú startupy.

„Chceli sme na Slovensko priniesť niečo naozaj zmysluplné a vytvoriť ucelený a komplexný program, ktorý by startupy reálne posunul dopredu a pomohol im vytvoriť funkčné firmy,“ povedal Juraj Gago, jeden zo zakladateľov spoločnosti.

Perry Talents na Slovensku vyhľadáva perspektívne starupy, ktorým sa snaží pomôcť. Na základe úspechu vo verejnej výzve podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho spoločnosť pripraví a pošle nádejné startupy na trojmesačný pobyt do Virgínie a Izraela.

„Sme naozaj radi, že sme boli v tejto výzve úspešní a budeme môcť ako prvý akcelerátor na Slovensku poslať nádejné startupy do zahraničia,“ dodal Andrej Krupa, spoluzakladateľ Perry Talents. Počas intenzívnej prípravy pred zahraničným pobytom sa budú vybrané startupy vzdelávať v oblastiach ako projektové riadenie či tvorba biznis modelov, ale takisto v oblasti rozvoja podnikania či financovania.