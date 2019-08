Dôchodok mnohým nestačí, pribúdajú pracujúci penzisti

Súvisí nielen s ťažkosťami penzijných systémov a relatívne nízkymi dôchodkami, ale aj s chýbajúcimi kvalitnými pracovníkmi, ktorí by nahradili starších zamestnancov. Nižšia pôrodnosť a starnutie obyvateľstva spôsobili, že počet dôchodcov ku koncu júna na Slovensku už presiahol 1,4 milióna a medziročne sa zdvihol o 9-tisíc. Starobných dôchodcov bolo 1,074 milióna.

Zároveň až 246 061 dôchodcov popri penzii pracovalo, čo je nárast v priebehu jedného roka o 14-tisíc. Štát nemá nič proti tomu, naopak, pracujúcich starších ľudí podporuje. Pred vyše rokom začala platiť odvodová úľava, podľa ktorej penzisti nemusia platiť dôchodkové poistenie, ak príjem z dohody mesačne nepresiahne 200 eur. Mnohí penzisti si privyrábajú, aby zmiernili šokový prepad príjmu pri odchode do penzie. Kým priemerný starobný dôchodok aktuálne dosahuje 459 eur, priemerná mzda sa šplhá k sume 1 100 eur.

Penzisti sa stávajú obrovskou skupinou, do ktorej môžu pri fyzicky menej náročných zamestnaniach načrieť mnohé firmy. A to najmä v oblasti obchodu či služieb. Aj pre viacerých dôchodcov je práca na dohodu vítaným zdrojom dodatočných príjmov. „Nie je to pre nich taká záťaž ako práca na trvalý pracovný pomer,“ hovorí Nikola Richterová z portálu Profesia.sk.

Populárne pracovné pozície pre penzistov sú práce v administratíve, bezpečnostných službách či doprave. Čoraz viac dôchodcov pracuje aj ako skladníci, upratovačky či recepčné. „V júni 2019 vykonávalo zárobkovú činnosť 155 287 poberateľov starobného dôchodku a 1 770 poberateľov predčasného starobného dôchodku,“ povedal hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Niektorí penzisti upozorňujú na to, že práca je pre nich ekonomická nevyhnutnosť. Po zaplatí bývania, stravy a liekov im totiž často neostane príliš veľa peňazí. Mnohí dôchodcovia pritom ešte finančne podporujú svoje deti či vnukov. Časť dôchodcov zase berie brigádu ako spôsob realizácie.

„Čo budem sedieť doma, piť čaj a pozerať sa s manželom z okna?“ povedala pre Pravdu Katarína (67), penzistka z Bratislavy. Radšej svoj čas strávi v kolektíve s priateľmi a popri tom si zarobí čo-to navyše. Pre niektorých slovenských dôchodcov sú v kurze aj letné brigády ako napríklad zber hrozna či iných plodín. Dôchodkyňa Anna zo Žiliny chodí pravidelne každý rok na zber hrozna, pochvaľuje si výborný prístup a tiež aj kamarátske prostredie.

„Vždy sa nasmejeme ako mladí ľudia a zarobím si aj peniaze k slabému dôchodku,“ dodáva, že z brigády sa stala v ich kolektíve tradícia a každý rok sa tam stretáva so svojimi kamarátmi.

Čo si môže dovoliť ekonomika

Pracujúci penzisti pomáhajú aj ekonomike v čase, keď firmám chýbajú ľudia. Keďže z práce na dohodu do 200 eur neplatia sociálne odvody, penzijnému systému priamo nepomáhajú. Problém s chýbajúcimi zamestnancami v ekonomike z dôvodu postupného starnutia obyvateľstva preto musí štát riešiť inak.

„Pre priblíženie, dnes na jedného dôchodcu platí odvody 1,6 zamestnanca a v roku 2060 to bude 0,9 zamestnanca,“ upozorňuje dlhodobo ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž.

Na druhej strane, ak by chýbajúcich slovenských zamestnancov nahradili ľudia, ktorí by sa na Slovensko dlhodobo prisťahovali z cudziny, penzijný systém by zostal trvalo udržateľný. Štát okrem toho vytvoril druhý penzijný pilier, kde si ľudia na súkromných účtoch odkladajú časť odvodov a tie by mali do budúcnosti zvýšiť udržateľnosť celého penzijného systému.

Štát nateraz nepripúšťa, že by penzijný systém nemal byť udržateľný. Vek odchodu do penzie sa síce postupne posúva, a to pre budúci rok o ďalšie dva mesiace na 62 rokov a osem mesiacov, ale parlament zároveň presadil dôchodkový strop. Penzijný vek sa tak nebude zdvíhať ustavične, ale len ďalších šesť rokov. Vtedy sa maximálna hranica odchodu do penzie zastropuje na úrovni 64 rokov. Pre tých, ktorí vychovali jedno dieťa, to bude 63,5 roka, pri dvoch deťoch 63 rokov, pri troch a viac 62,5 roka. Strop pritom začne účinkovať v roku 2023 u žien narodených v roku 1960, ktoré vychovali najmenej dve deti.

Sedemdesiatroční Nemci stále pracujú

Je ťažké porovnávať dôchodky v iných krajinách so slovenskými, nakoľko každý štát ma odlišný systém vyplácania dôchodkov, a predovšetkým západné ekonomiky boli dlhodobo výkonnejšie. Slovensku bude trvať niekoľko desiatok rokov, kým sa dostane na úroveň Rakúska či Nemecka. Priemerný rakúsky dôchodok je napríklad 1 220 eur. Agentúra TASR poukázala na to, že čoraz viac Nemcov, ktorí dosiahli nárok na odchod do dôchodku, pokračuje v práci. Uvádza to štúdia Ústavu pre pracovný trh a povolania.

Do dôchodku neodchádzajú predovšetkým zamestnanci s nižším zárobkom, ale v práci často pokračujú aj zamestnanci s kvalitným vzdelaním. Výskumník IAB Christian Westermeier uviedol, že je to aj výsledok chýbajúcich odborníkov, ktorých má krajina v súčasnosti veľký nedostatok. Z ročníka 1950 zostáva zapojených do pracovného procesu ešte 170¤000 mužov a žien. Ich počet je dvojnásobne vyšší ako v prípade ročníka 1945. Povojnové ročníky sú podstatne silnejšie ako tie staršie.

Dôchodcovia v Českej republike si prilepšili začiatkom roka 2019 o 901 korún (34 eur), priemerný český dôchodok je 13 319 korún (516 eur), tí, ktorí majú vek nad 85 rokov, si prilepšili ešte o tisíc korún navyše (38 eur). Ani v Česku však vyplácané penzie mnohým nestačia. V Česku pracovalo v roku 2018 až 341-tisíc penzistov.