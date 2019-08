Expredstaviteľ Fed-u: Trumpov ďalší mandát je nebezpečenstvom pre ekonomiku

Bývalý vysoký predstaviteľ americkej centrálnej banky (Fed) si myslí, že banka by nemala zmierňovať negatívne vplyvy obchodnej vojny na ekonomiku. Dokonca požadoval, aby Fed zvážil, ako by jeho opatrenia mohli znížiť šance prezidenta Donalda Trump na znovuzvolenie.

Bývalý šéf newyorského Fedu William Dudley vo svojom článku zverejnenom agentúrou Bloomberg uviedol, že ak bude Fed svoje opatrenia prispôsobovať Trumpovej politike, napríklad ďalším znížením sadzieb, môže to spôsobiť, že Trump bude ďalej eskalovať obchodnú vojnu, čím zvýši riziko recesie.

Podľa Dudleyho stojí Fed pred dilemou, či má stimulačnými opatreniami zmenšiť škody, ktoré spôsobuje Trumpova obchodná politika, alebo či má odmietnuť hrať túto hru. Dudleyho najkontroverznejším návrhom bolo, že Fed, ktorý je politicky nezávislou inštitúciou, by mal pri rozhodovaní o menovej politike brať do úvahy Trumpove vyhliadky na znovuzvolenie.

„Trumpovo znovuzvolenie je preukázateľným nebezpečenstvom ohrozujúcim ekonomiku USA a globálnu ekonomiku, nezávislosť Fedu a jeho schopnosť dosahovať svoje ciele v oblasti zamestnanosti a inflácie. Ak je cieľom menovej politiky dosiahnuť najlepší dlhodobý ekonomický výsledok, potom by predstavitelia Fedu mali uvažovať o tom, aké budú mať ich rozhodnutia politické dôsledky v roku 2020.“

Fed netradične zareagoval a vyhlásil, že v každom prípade zostane apolitický. „Rozhodnutia Fedu o nastavení menovej politiky sa riadia výhradne jeho mandátom týkajúcim sa zachovania cenovej stability a dosiahnutia maximálnej zamestnanosti,“ uviedla hovorkyňa centrálnej banky Michelle Smithová. „Politické úvahy nezohrávajú žiadnu úlohu.“

Dudley vo svojom článku tvrdil, že ak je konečným cieľom zdravá ekonomika, Fed by mal uvažovať o tom, že nerozhodne o ďalšom znížení sadzieb, ak by malo byť zmyslom tohto uvoľnenia menovej politiky zmiernenie škôd spôsobených Trumpovou obchodnou vojnou.

„Čo ak akomodácia Fedu povzbudí prezidenta, aby ďalej eskaloval obchodnú vojnu, čím zvýši riziko recesie? Snaha centrálnej banky zmierniť tento úder nemusí byť len zbytočná. V skutočnosti môže situáciu ešte zhoršiť,“ uviedol Dudley.

Dudley priznal, že jeho návrh odporuje tradičnému presvedčeniu, že Fed nemá zaujímať postoj k politickým otázkam, ktoré má bežne na starosti prezident a Kongres, a má byť pripravený obmedziť škody takýchto politík.

Podľa Dudleyho, ktorý bol druhým najvyšším predstaviteľom menového výboru (FOMC) Fedu od roku 2009 do svojho vlaňajšieho odstúpenia, by tvrdší postoj k budúcemu znižovaniu sadzieb priniesol centrálnej banke niekoľko výhod. Predovšetkým by odradil Trumpa od ďalšej eskalácie obchodnej vojny s Čínou, lebo jej náklady by boli vyššie. Takisto by Fed dištancovaním sa od politiky Trumpovej administratívy potvrdil svoju nezávislosť a zachoval by si potrebnú muníciu vo forme budúceho zníženia sadzieb, keď sa ekonomika ešte viac spomalí.