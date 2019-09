Trump kritizoval 'giganta Detroitu' General Motors za aktivity v Číne

Prezident Spojených štátov Donald Trump podrobil najväčšiu americkú automobilku General Motors (GM) kritike pre jej aktivity v Číne. Naznačil, že firma by mala začať s presunom takýchto aktivít späť do USA.

""General Motors":[https://spravy.pravda.sk/…-priatelski/], ktorá kedysi bola gigantom Detroite, je tam teraz jedným z najmenších výrobcov áut. Presunuli veľké továrne do Číny, než som nastúpil do úradu. Stalo sa tak napriek pomoci, ktorú im USA poskytli. Mali by sa teraz začať presúvať späť do Ameriky?" napísal Trump na svojom twitterovom účte.

Podľa agentúry Reuters prezident zrejme reagoval na správu televízie Bloomberg News, že General Motors má v USA menej zamestnancov ako konkurenti Fiat Chrysler a Ford Motor.

„Čínske aktivity nie sú hrozbou pre pracovné miesta v USA,“ uviedla firma v reakcii na Trumpov tweet. Upozornila, že do svojich aktivít v USA od roku 2009 investovala 23 miliárd dolárov.

Čína je najväčším automobilovým trhom na svete. Automobilka General Motors vlani v Číne predala 3,6 milióna vozidiel, čo zodpovedalo 43 percentám jej celosvetového predaja.