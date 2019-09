ECB sa chystá masívne podporiť eurozónu

Agentúre Reuters to v utorok povedali zdroje oboznámené so situáciou. Upozornili ale, že ECB zatiaľ o ničom nerozhodla a o možnostiach stále rokuje.

Mnoho činiteľov ECB podľa zdrojov podporuje tiež obnovenie nákupov dlhopisov, túto záležitosť ale komplikuje negatívny postoj niektorých severoeurópskych krajín. Zdroje upozorňujú, že diskusia pokračujú okrem iného o rozsahu zníženia úrokových sadzieb.

Predstavitelia ECB budú o menovej politike rozhodovať na zasadnutí, ktoré sa uskutoční budúci týždeň vo štvrtok. Hovorca banky sa k informáciám agentúry Reuters odmietol vyjadriť.

Základná úroková sadzba ECB je už viac ako tri roky na nule, depozitná sadzba je dokonca mínus 0,4 percenta. To znamená, že komerčné banky musia za uloženie svojich peňazí v ECB platiť.

Vlani v decembri ECB ukončila program nákupov dlhopisov, prostredníctvom ktorého napumpovala do ekonomiky novo natlačené peniaze v hodnote 2,6 bilióna eur. Pôvodne sa predpokladalo, že tento rok by ECB mohla začať so zvyšovaním úrokov, zhoršujúce sa ekonomické podmienky však obnovili tlak na uvoľňovanie menovej politiky.