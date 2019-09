Košice o Londýn neprídu

Metropola východného Slovenska nepríde o spojenie s Londýnom. Írska nízkonákladová spoločnosť Ryanair ruší svoju pravidelnú linku Londýn – Košice z dôvodu globálnej leteckej krízy, Košičania však môžu naďalej využívať leteckého prepravcu Wizz Air, ktorý lieta z Košíc do Londýna na letisko Luton.

Za zrušením linky je aj letecká kríza a komplikácie s dodávkou lietadiel Boeing 737 MAX. Posledný odlet na pravidelnej linke Londýn Southend – Košice bude 26. októbra 2019. Košičania, ale aj všetci cestovatelia mohli využívať pravidelnú linku trikrát týždenne. Cestujúci z Košíc však nemusia zúfať, pretože „cestujúci, ktorí majú zakúpené letenky na termíny po tomto dátume, majú nárok na kompenzácie a je potrebné, aby v tejto súvislosti kontaktovali priamo leteckého dopravcu“, uvádza košické letisko.

Nahradiť Ryanair by mal letecký prepravca Wizz Air. Írsky Ryanair má skúsenosti s rušením svojich letov, v minulom roku zamestnanci Ryanairu štrajkovali. Zrušiť museli v danom čase 300 letov z 2 400 pravi­delných letov denne. Štrajky nie sú pre Ryanair až také výnimočné a môžu byť daňou za snahu spoločnosti o minimalizáciu nákladov.

Ryanair očakáva podľa agentúry SITA v roku 2020 o päť miliónov menej prepravených cestujúcich, ako pôvodne plánoval. Dôvodom sú omeškané dodávky lietadiel Boeing 737 MAX. V tomto roku mal mať vo flotile päť týchto lietadiel a do leta 2020 až 58 lietadiel tohto typu. Pokles dodávok oproti plánu mal v celej sieti Ryanairu za následok zatváranie základní a aj liniek, ktoré už boli v predaji.

Z letiska Southened boli okrem Košíc pozastavené letecké spojenia aj do destinácií Dubrovník, Kodaň a Kluž. Na košickom letisku momentálne pôsobia Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, České aerolínie, Eurowings a Wizz Air, s ktorými môžu cestujúci naďalej lietať do celého sveta. Letisko Košice vlani vybavilo 542-tisíc cestujúcich.

V letectve sa rozlišuje letný a zimný letový poriadok, spoločnosť Ryanair teda ruší lety v zimnom období. „Letecké spoločnosti každoročne pred letnou a zimnou sezónou optimalizujú svoje letové poriadky – otvárajú nové pravidelné linky, zatvárajú niektoré linky,“ vysvetľuje hovorkyňa Veronika Ševčíková z bratislavského Letiska M. R. Štefánika.

Vo všeobecnosti platí, že ak letecký dopravca zruší let menej ako 14 dní pred odletom, tak „ cestujúcemu prináleží aj finančná kompenzácia v rozmedzí od 250 do 600 eur v závislosti od dĺžky letu (do 1 500 km),“ dodala Ševčíková.

Letecký prepravca dá cestujúcemu možnosť presunúť let či vráti peniaze za zakúpenú letenku. Potvrdenie o zrušení letu, ktoré vám dopravca zašle, môže byť vo forme SMS či emailom, toto potvrdenie však nevymazávajte. Ak sa vám zruší let na letisku, vyhľadajte zástupcu či výdajné miesto spoločnosti a žiadajte potvrdenie o zrušení letu aj s odôvodnením. Dobrý dôkaz je aj fotografia letiskovej tabule či fotografia počasia na letisku. Právo na odškodnenie však nevzniká vtedy, keď prepravca dokáže, že k zrušeniu letu prišlo z mimoriadnych príčin či okolností, ktorým sa nedalo zabrániť. Letecká spoločnosť musí túto mimoriadnu situáciu dokladovať.

Finančné odškodnenie musíte žiadať od leteckého prepravcu. Ponechať si musíte palubný lístok, informáciu o zrušení letu, bločky za jedlo či taxík alebo za ubytovanie, ktoré vám následne uhradia. Vypísať musíte aj potrebný formulár, ktorý je na stránkach leteckých prepravcov. Existuje aj jednotný formulár na sťažnosť o porušení práv cestujúcich v leteckej doprave, tento formulár je prístupný v európskych jazykoch. Letecké spoločnosti postupujú podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, ktoré stanovuje spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave pri odmietnutí nástupu do lietadla, zrušenia alebo veľkého meškania letov.

Cestujúci má právo na kompenzáciu, ak je jeho let v čase príletu omeškaný najmenej:

2 hodiny v prípade všetkých letov do vzdialenosti 1 500 km

v prípade všetkých letov do vzdialenosti 1 500 km 3 hodiny v prípade všetkých letov v rámci EÚ nad 1 500 km

v prípade všetkých letov v rámci EÚ nad 1 500 km 3 hodiny v prípade všetkých ostatných letov od 1 500 km do 3 500 km

v prípade všetkých ostatných letov od 1 500 km do 3 500 km 4 hodiny v prípade všetkých ostatných letov

Cestujúci má právo na náhradu sumy do:

250 eur v prípade všetkých letov do vzdialenosti 1¤500 km

v prípade všetkých letov do vzdialenosti 1¤500 km 400 eur v prípade všetkých letov v rámci EÚ nad 1¤500 km

v prípade všetkých letov v rámci EÚ nad 1¤500 km 400 eur v prípade všetkých ostatných letov od 1 500 km do 3 500 km

v prípade všetkých ostatných letov od 1 500 km do 3 500 km 600 eur v prípade všetkých ostatných letov

v prípade všetkých ostatných letov V určitých prípadoch má letecký dopravca právo znížiť výšku náhrady o 50 %

Zdroj: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004