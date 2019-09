Viac ovocia pre školákov. Bude domáce?

Dodávky ovocia do škôl podľa Mariána Vargu, predsedu Ovocinárskej únie SR, nie sú podporované domácou produkciou, ale skôr domácimi predajcami.

"Niežeby sme boli ako producenti, teda prvovýrobcovia znevýhodňovaní, ale v okolitých štátoch väčšinou v prvom rade robia tieto dodávky ovocinári, teda tí, ktorí pestujú,“ vysvetlil Varga.

Zároveň dodal, že na Slovensku dodáva ovocie okrem ovocinárskej únie viac ako 30 dodávateľov, no takmer polovica z nich sú obchodníci. Tí však väčšinou dodávajú dovezené ovocie, keďže je lacnejšie, no zároveň má nižšiu kvalitu. „Väčšinou je to poľský produkt, ktorý sa potom predáva,“ dodal Varga.

Faktom je, že čerstvé ovocie a zelenina sa pomaly, ale isto stávajú samozrejmosťou na tanieroch a deti si tak na ne majú navyknúť a zaradiť ich do každodenného jedálneho lístka. Zdá sa teda, že klasickým šalátom v sladko-kyslom náleve postupne odzvoní.

Výživová poradkyňa Janka Trebulová upozornila na to, že školské jedálne by sa nemali báť trochu experimentovať. Na zvýšenie kvality obedov je podľa nej potrebné nájsť ten správny systém.

„Klasické potraviny sa dajú nahradiť potravinami, ktoré sú výživnejšie, no stále sú cenovo prístupné,“ vysvetlila Trebulová. Zmena by mohla podľa nej prísť práve v úprave zeleniny.

Klasický ľadový šalát s paradajkou či uhorkou, na ktorý sú deti z domu zvyknuté, by podľa nej mohol byť cestou k správnemu stravovaniu v školských jedálňach. Taktiež by bolo podľa nej vhodné obmeniť „starú klasiku“ školských jedální a zaradiť do jedálneho lístka nové potraviny či väčšie množstvo rýb. „Dajú sa vybrať potraviny, ktoré vedia suplovať aj tie klasické staré potraviny. Už to nie je až také finančne náročné,“ dodala Trebulová.

Ovocie a zelenina si našli cestu do školských jedální aj vďaka projektu „Čerstvé hlavičky“ obchodného reťazca Kaufland. Prostredníctvom neho chcú dostať do slovenských základných škôl viac ovocia a zeleniny.

„Do projektu sa prihlásilo 248 základných škôl, ktoré zabojovali o zdravý balíček pre každého žiaka na celý školský rok 2019/2020 od jednotlivých predajní Kaufland,“ uvádza obchodný reťazec v tlačovej správe. Jeden takýto balíček obsahuje 200 gramov čerstvého ovocia a zeleniny a na žiakov bude čakať raz týždenne priamo v ich škole.

O zdravú výživu v školách sa zaujíma aj ovocinárska únia. „Zaviazali sme sa, že otvoríme naše sady. Robíme deťom rôzne exkurzie či ochutnávky a vysvetľujeme im, čo sa deje v sade,“ povedal Varga. Obchod má však podľa neho vždy viac možností, ako producenti.

„Obchodné reťazce robia to, že odvezú školám odpad, alebo im dajú laptop, či dodajú aj iné ovocie ako bonus,“ vysvetlil Varga.