Klub 500: Dosahy rastu minimálnej mzdy na podniky budú vyššie

Podľa priloženej analýzy Centra lepšej regulácie (CLR), má plánovaný rast minimálnej mzdy stáť živnostníkov a malé a stredné podniky spolu 101,75 milióna eur. Podľa Klubu 500 by však na minimálnu mzdu nesmeli byť naviazané tarify a príplatky.

„Predpokladáme, že pri výpočte tejto sumy ministerstvo akceptovalo návrh zamestnávateľov, ktorí žiadali odpojenie minimálnej mzdy od výpočtu mzdových taríf a príplatkov. Ak to tak nie je, suma 102 miliónov eur je výrazne podhodnotená a zavádzajúca,“ povedal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Hoci najväčšie slovenské firmy majú iba malý počet zamestnancov s minimálnou mzdou, zvýšené náklady na príplatky a tarify naviazané na minimálnu mzdu stoja podľa prepočtov Klubu 500 firmu s nepretržitou prevádzkou a tisíckou zamestnancov ročne 1,5 milióna eur. „Aj pre malé a stredné podniky, ktorých je 27 000, budú tak reálne náklady pri zachovaní súčasných podmienok oveľa vyššie, než uvádza ministerstvo,“ upozornil Gregor.

Klub 500 preto žiada, aby poslanci pri rozhodovaní o výške minimálnej mzdy a pri schvaľovaní systému jej výpočtu vzali do úvahy odporúčania zamestnávateľov a nefixovali na jej výšku ďalšie príplatky. „Podnikatelia by tak mohli ľahšie predvídať svoje budúce náklady a neboli by v tomto plánovaní závislí od politických rozhodnutí štátu,“ uzavrel Gregor.

Zvýšenie minimálnej mzdy sa podľa analýzy CLR dotkne takmer 28 000 živnostníkov a viac ako 27 000 firiem. Spolu narastie mzda takmer 165.000 zames­tnancom, z toho 62 317 v súčasnosti poberá minimálnu mzdu vo výške 520 eur mesačne a ostatní majú mesačný príjem v rozpätí od 520 do 580 eur. Rast minimálnej mzdy prinesie živnostníkom a malým podnikateľom zvýšenie nákladov na hrubé mzdy o 75,5 milióna eur a na odvody do poistných fondov hradené zamestnávateľom o ďalších 26 miliónov eur.