Rodičovský príspevok bude vyšší. Najviac pre matky, ktoré pracovali

Na vyššiu dávku by mali mať nárok tí rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali. Im by mal rodičovský príspevok vzrásť na 370 eur, ostatným rodičom, ktorí pracovali len krátkodobo alebo dočasne a nepoberali materské, by mal stúpnuť na 270 eur.

„S cieľom zmierniť stratu príjmu zo zárobkovej činnosti sa navrhuje rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa vykonávali zárobkovú činnosť a platili poistné na nemocenské poistenie, respektíve boli nemocensky zabezpečení a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské, poskytovať rodičovský príspevok vo vyššej sume, teda vo výške 370 eur mesačne,“ uvádza sa v dôvodovej správe k novele zákona s tým, že zvýšenie príspevku predstavuje 150 eur oproti súčasnej sume.

„Pre ostatných rodičov sa navrhuje poskytovať rodičovský príspevok v nižšej sume, teda 270 eur mesačne, čo predstavuje zvýšenie približne o 50 eur mesačne oproti súčasnej sume rodičovského príspevku,“ uvádza sa v návrhu novely zákona.

Do návrhu zákona však rezort práce odporúča doplniť prechodné ustanovenie účinné od 1. novembra tohto roka. Vylúči sa súčasný valorizačný mechanizmus, pretože sa od budúceho roka ustanovujú nové sumy rodičovského príspevku. „Vzhľadom na skutočnosť, že suma rodičovského príspevku bude od 1. januára 2020 upravená samotnou novelou zákona a táto suma bude výrazne vyššia, než by bolo zvýšenie rodičovského príspevku opatrením ministerstva, je potrebné doplniť prechodné ustanovenie, ktorým sa upraví, že suma príspevku sa na rok 2020 nebude upravovať koeficientom, ktorým sa upravilo životné minimum,“ doplnil rezort práce.

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) ešte v máji tohto roka vyčíslil, že zvýšenie rodičovského príspevku by sa malo dotknúť približne 140.000 ľudí na Slovensku a toto opatrenie by malo stáť približne 145 miliónov eur. Zvýšenie rodičovského príspevku je súčasťou koaličného sociálneho balíčka.