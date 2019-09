Potraviny Kačka čakajú na vyhlásenie konkurzu

Ako to bude ďalej s nákupmi v potravinách Kačka, ktoré idú do konkurzu? Problémy boli badateľné už dlhšie. Kde-tu nemali mlieko, jogurty či pečivo. Nepomohla ani zmena dodávateľov. Tí noví len na čas zakryli chýbajúce peniaze. Predstavenstvo spoločnosti Potraviny Kačka podalo minulý piatok návrh na konkurz.

Generálny riaditeľ Wieslaw Chlebuś argumentoval významným obmedzením disponovania s účtami spoločnosti. "Do rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu máme v úmysle pokračovať v činnosti ako doteraz a vynaložíme všetko úsilie, aby obchody zostali naďalej otvorené,“ hovorí Chlebuś. Aktuálne má sieť otvorených vyše 200 predajní po celom Slovensku. Čaká sa tak na vyhlásenie konkurzu. Následne prevezme riadenie spoločnosti konkurzný správca.

Medzi zamestnancami sa šíria poplašné správy o nevyplácaní miezd či znižovaní stavov. Sieť nateraz situáciu upokojuje. "Našou snahou je udržať čo najviac pracovných miest, preto vynakladáme všetko úsilie, aby obchody zostali naďalej otvorené,“ povedal pre denník Pravda Chlebuś. Po vyhlásení konkurzu bude o ďalších krokoch rozhodovať už konkurzný správca, dodal.

Čo znamená konkurz? Konkurz je osobitý druh civilného konania , ktorého účelom je tiež uspokojenie pohľadávok veriteľov.

, ktorého účelom je tiež uspokojenie pohľadávok veriteľov. Ak dlžníkovi hrozí úpadok , je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Ak však úpadok nastane, nastupuje zákon o konkurze.

, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Ak však úpadok nastane, nastupuje zákon o konkurze. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.

zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Pohľadávky sa v konkurze uspokojujú speňažením úpadcovho majetku v čo najkratšom čase a v čo najvyššej miere. ZDROJ: Slovensko.sk

Len plátanie

Spoločnosť bojovala s problémami už dlhšie. Prvé zlé správy sa objavili ešte v polovici júna. Zo siete vtedy vypadlo 40 predajní, ktoré chcela CBA ponúknuť miestnym podnikateľom v podobe franšízy. Sieť vtedy tvrdila, že ide o dlhodobý plán prechodu na značku Potraviny Kačka. A chce sa sústrediť na predajne s plochou nad 200 štvorcových metrov, pričom neefektívne predajne zatvára len dočasne.

Spoločnosť sa takto snažila zadlženú sieť ozdraviť. "Preto sme z pôvodného počtu vyše 300 predajní k 16. 8. zatvorili 76 predajní a ponúkli ich na franšízovú spoluprácu,“ hovorí generálny riaditeľ. V okolí Lučenca sa vtedy rozbehli prvé franšízové predajne, ktoré sa ukázali ako životaschopné, dodáva. Situácia sa však zhoršovala a tak sieť v posledných dňoch zatvorila ďalších päť predajní. Otvorená zostala spomínaná dvojstovka prevádzok.

"Enterprise Investors kúpili spoločnosť v zlom stave, ale na základe skúseností z iných európskych trhov verili, že dokážu sieť potravín ozdraviť a naštartovať ju k ďalšiemu rastu,“ vysvetľuje Chlebuś. Do predajní Kačka investovali dokopy 18 miliónov eur. Za rok a pol zmodernizovali väčšinu predajní známych ako CBA. Otvárali sa však aj nové obchody. Spoločnosť za ten čas prijala tristo nových zamestnancov a svojim ľuďom plošne zvýšila mzdy. Chystalo sa nové logistické centrum v Žiari nad Hronom.

Drahí ľudia

Zlaté časy sa však skončili. Reťazec totiž dobehla rastúca cena práce. Nevedel tak vykryť nielen zvýšenie minimálnej mzdy, no ani zvyšovanie príplatkov za prácu cez víkend a v noci. A to ani po rušení stratových prevádzok. Na náklady zatlačili aj dražejúce energie či ceny služieb. "Nedokázali sme zvyšovať tržby tempom, akým nám kvôli legislatíve rástli náklady, a v kombinácii s výraznými investíciami do remodelingov predajní sme sa dostali do výraznej straty,“ hovorí Chlebuś. V ťažkej situácii nepomohli ani výrazne sťažené podmienky na podnikanie v maloobchode na základe zákona o neprimeraných podmienkach, dodáva. Vyžadujú si totiž dodatočné financovanie.

Investor tak zaradil spiatočku a spoločnosť ponúkol na predaj. "Zároveň došlo v pondelok 26. 8. k zmrazeniu účtov spoločnosti bankou, a keďže sa tým spoločnosť stala platobne neschopná, podľa zákona spĺňa podmienky na vyhlásenie konkurzu a predstavenstvo bolo povinné podať návrh na konkurz,“ dodáva Chlebuś.