Aj PS/Spolu chcú viazať minimálnu mzdu na priemernú. Nie počas krízy

Minimálna mzda by sa mala naviazať na priemernú mzdu na Slovensku, avšak jej automatické zvyšovanie by sa nezrealizovalo počas výraznejšej ekonomickej krízy. V tlačovej správe to uviedla koalícia strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu.

Popri tom by sa mala uplatňovať odpočítateľná položka na zdravotných odvodoch vo výške minimálnej mzdy, ktorú by si v znevýhodnených regiónoch mohli uplatniť aj zamestnávatelia. Koalícia PS a Spolu by tiež presadzovala vyššiu nezdaniteľnú časť na daňovníka, a to v závislosti od ďalšieho ekonomického vývoja a úspešnosti boja proti daňovým únikom. Podľa koalície PS a Spolu by sa tak celoplošne znížilo zaťaženie práce daňovníkov s nízkymi a strednými príjmami s väčším dôrazom v najmenej rozvinutých regiónoch.

Smer-SD podľa opozičnej dvojkoalície pravidelne navrhuje zvyšovanie minimálnej mzdy, avšak zamestnancom s minimálnou mzdou, nižšími a strednými príjmami po zaplatení odvodov a daní, ktoré potichu rastú, zostáva nízky čistý príjem. „Riešením je kombinácia nižšej dane z príjmu prostredníctvom vyššieho nezdaniteľného minima a nižších zdravotných odvodov, s väčším dôrazom v znevýhodnených regiónoch, kde ich pozitívne pocítia aj zamestnávatelia,“ tvrdia opoziční predstavitelia v tlačovej správe. Chcú tým pomôcť získať vyššie čisté mzdy nielen tým ľuďom, ktorí poberajú minimálnu mzdu, ale aj tým, ktorí sú blízko jej hranice. "Pri zvyšovaní minimálnej mzdy budeme dbať na to, aby si štát z jej zvýšenia ukrajoval len minimálne, čím by zamestnancom zostalo viac peňazí na ruke,“ povedal expert koalície PS a Spolu Ján Remeta.

Podpredseda strany Spolu a expert na dane a odvody Jozef Mihál upozornil, že pri súčasnom systéme daní a odvodov si aj pri predpokladanom zvýšení nezdaniteľnej časti až 42 centov z každého navýšeného eura na minimálnej mzde v budúcom roku vezme štát. "Ministerstvo práce presadzuje návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur, čo spôsobí rast mzdových nákladov zamestnávateľov až o 81 eur, avšak nárast čistých príjmov zamestnancov bude len 47 eur. V PS/Spolu si myslíme, že štát by mal naozaj podporiť nízkopríjmových ľudí, aby si udržali zamestnanie a mali vyššie čisté mzdy, a nie na nich ešte profitovať,“ povedal.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje stanoviť minimálnu mzdu na Slovensku na rok 2020 vo výške 580 eur. V hodinovom vyjadrení by išlo o sumu 3,333 eura. Podľa ministerstva ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov SR požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne.

Pri stanovovaní sumy minimálnej mzdy na rok 2021 a ďalšie roky má mať prednosť dohoda zamestnávateľov a odborárov. Ak sa však sociálni partneri na výške minimálnej mzdy na rok 2021 do konca augusta budúceho roka nedohodnú, má sa uplatniť vzorec, podľa ktorého by sa minimálna mzda od roku 2021 určovala ako 60 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o minimálnej mzde, ktorú do parlamentu predložili poslanci za Smer Robert Fico a Erik Tomáš. O návrhu novely zákona by mal parlament rokovať na septembrovej schôdzi Národnej rady SR.

To, že sa odborári so zamestnávateľmi dohodnú na sume minimálnej mzdy na ďalší rok, je málo pravdepodobné. Takúto bipartitnú dohodu totiž v posledných dvadsiatich rokoch nedosiahli. Odborári pritom každoročne požadujú zvýšiť najnižšie hrubé zárobky viac, ako navrhuje ministerstvo práce a sociálnych vecí. V tomto roku odborári požadujú nárast minimálnej mzdy na budúci rok na 607,80 eura, kým rezort práce navrhuje sumu 580 eur. Vlani odborári presadzovali zvýšenie minimálnej mzdy na tento rok na 635 eur a rezort práce presadil jej nárast na 520 eur. V roku 2017 požiadavka odborárov na nárast hrubej mzdy na rok 2018 znela na sumu 492 eur, ministerstvo práce navrhovalo a aj na rokovaní vlády presadilo sumu 480 eur.

Scenár, podľa ktorého by sa minimálna mzda určovala ako 60 % z priemernej mzdy, je tak oveľa pravdepodobnejší. Na rok 2021 by sa tak minimálna mzda stanovila ako 60 % z priemernej mzdy na rok 2019. Výšku priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019 zverejní Štatistický úrad SR začiatkom marca budúceho roka. Podľa makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií z júna tohto roka by priemerná mzda na Slovensku za rok 2019 mohla predstavovať 1 081 eur. Ak sa tento predpoklad naplní, v roku 2021 by minimálna mzda podľa navrhovanej novely zákona dosiahla takmer 650 eur.