Budú elektromobily cestou "do pekla"?

To, že elektromobily sú len pomalou, ale istou cestou do pekla, tvrdí nemecký profesor Friedrich Indra. Ten sa pre nemecký magazín Focus vyjadril, že verí skôr v návrat dieselových motorov. Uznávaný konštruktér motorov pre Audi, Opel, Alpinu či General Motors tvrdí, že elektromobily sú „zeleným klamstvom“ a môžu stáť nielen za ekologickými, ale aj ekonomickými problémami. „Pokiaľ nám politici chcú vnútiť elektromobily, povedie to nevyhnutne k ekonomickej kríze. Aby ste totiž predali milión elektromobilov, musíte osloviť priemerného zákazníka. A ten si nikdy nekúpi produkt, ktorý je drahší a horší ako ten, ktorý má,“ zdôraznil Indra. Takisto tvrdí, že zvýšený predaj dielcov už teraz naznačuje, že ľudia sa rozhodli ponechať si svoje staré autá dlhšie, ako plánovali, než aby pristúpili na kúpu elektromobilu, do ktorej sú nútení. „Ak sa z tohto dôvodu predĺži tradičný 6-ročný výmenný cyklus áut len o rok, dva alebo tri, bude mať ekonomika vážny problém,“ komentuje Indra situáciu, keď automobilky prestanú ponúkať zákazníkom to, čo chcú. Pýta sa, komu chce Volkswagen predávať dva až tri milióny plánovaných elektromobilov ročne. Považuje to za nereálne a správanie nemeckej automobilky za nezodpovedné. „Čo povedia, ak to nevyjde, že oni chybu nespravili a že urobili len to, čo chcela vláda?“ Výrobou elektromotorov podľa Indru nedôjde k zníženiu emisií, skôr naopak. Volkswagen bude totiž okrem výroby elektromobilov na sklad musieť vyrábať aj konvenčné autá.

Elektromobily „zelené“ vôbec nie sú

Ekologickosť elektromobilov spochybnili nemeckí vedci už koncom apríla tohto roku. Správu vypracoval profesor fyziky na Kolínskej univerzite Christoph Buchal a jeho kolegovia z ekonomického inštitútu Ifo Hans-Dieter Karl a Hans-Werner Sinn. Podľa nich sú elektromobily v skutočnosti škodlivejšie než autá s dieselovými motormi. Pokiaľ sa zoberú do úvahy emisie oxidu uhličitého (CO2) vyprodukované pri výrobe batérií a pri výrobe elektriny v Nemecku, elektromobily zaťažujú ovzdušie o 11 % až 28 % viac ako dieselové autá. Veľa energie sa totiž spotrebuje pri ťažbe a spracovaní lítia, kobaltu a mangánu, používaných pri výrobe batérií do áut. Elektromobily teda zatiaľ cestou k znižovaniu skleníkových plynov v atmosfére nie sú, keďže prírode je jedno, či kysličník uhličitý uniká z výfuku auta, alebo z komína elektrárne, kde sa vyrába elektrina na pohon elektromobilu.

Štúdia Joanneum Research takisto potvrdila, že elektromobily k zníženiu skleníkových plynov nepovedú. Vedci porovnávali emisie CO2 rôznych pohonov pri najrozšírenejších vozidlách „triedy Golf“ pri predpokladanom ročnom nájazde 15¤000 kilometrov. Výsledky elektromobilov boli nelichotivé. Štúdia brala do úvahy emisie CO2, ktoré vzniknú v celom životnom cykle vozidiel, teda od ich výroby cez výrobu palív či elektriny až po tie, ktoré vzniknú pri ich prevádzke a následnej recyklácii. Celá štúdia bola zasadená do súčasných reálií, keď elektrická energia v Európe vzniká stále s veľkým podielom spaľovania uhlia. Práve výroba elektriny má zásadný vplyv na to, kedy sa dostaví klimatická rovnováha elektromobilu. V štúdii sa ukázalo, že v porovnaní s benzínovým autom nižšej strednej triedy sa ekologický efekt dostaví až po najazdení 127¤500 kilometrov, čo je osem rokov prevádzky vozidla. Niektoré elektromobily však svoju ekologickú stopu nevyrovnajú nikdy.

Ekologické sú len na ceste

Elektromobil dominuje nad klasickými pohonmi len vo fáze jazdenia. Vo výrobe zaťažuje planétu omnoho väčšími emisiami CO2 ako klasické autá. Práve nesmierne energeticky náročná výroba akumulátorov, nevyhnutých pre funkčnosť elektrického pohonu, je kameňom úrazu. V porovnaní s dieselovými autami sú na tom elektromobily ešte horšie ako v porovnaní s benzínovými vozidlami. Svoju ekologickú stopu začnú vyrovnávať až po najazdení 219¤000 kilometrov, teda po štrnástich rokoch. Štúdia však nepočíta s nevyhnutnou výmenou akumulátorov, takže tento čas môže ešte drasticky narásť. Akumulátory totiž majú obmedzenú životnosť. Výmena by bola nutná najmä v prípade, ak by majiteľ často využíval rýchlonabíjacie stanice.

Elektromobily by boli podľa Joanneum Research zelené len v prípade, že by všetka elektrická energia vznikala z obnoviteľných zdrojov. V tom prípade by svoju uhlíkovú stopu sanovali podstatne rýchlejšie. Bohužiaľ ide len o fikciu. Ak by však pri výrobe elektriny nebol spálený ani gram uhlia či plynu, elektromobil by dosiahol klimatickú rovnováhu v porovnaní s benzínom už po 37¤000 kilometroch. V porovnaní s naftovým motorom by to bolo 40¤500 kilometrov. Po prejdení 43 000 kilometrov by sa elektromobil vyrovnal s autami na zemný plyn a po 115 000 kilometroch aj s autami na vodík. Momentálne nič nenasvedčuje tomu, že by sa mohli elektromobily zásadne podieľať na ochrane planéty. Svetové koncerny sa však napriek tomu vrhajú do výroby miliónov elektrických áut, najmä z dôvodu sprísňujúcich sa emisných limitov. Podľa európskych autorít totiž elektromobil nevyvoláva skleníkový efekt.

Vrátia sa naftové motory?

Je to teda tak, že ak chcete byť ekologickí a znižovať emisie, mali by ste teda radšej jazdiť na aute s naftovým motorom, keďže efekt elektrických áut je zatiaľ len lokálny? Indra tvrdí, že napriek súčasnej averzii k nafte sa ešte dieselové motory ukážu ako správna voľba. „Diesle s objemom od 1,6 do 1,8 litra zažijú obrovskú renesanciu. Na jednu nádrž prejdete tisíc kilometrov, to žiadne elektrické auto nedokáže. Výrobcovia elektromobilov vám ponúkajú 200 až 300 kilometrov na jedno nabitie. Diesle sú preto veľmi dobrým spôsobom, ako znížiť emisie CO2, zodpovedné za globálne otepľovanie.“

Indra vidí cestu aj v použití zemného plynu a tiež v mildhybridných systémoch so 48-voltovým elektrickým okruhom, najmä ak je elektromotor umiestnený priamo v prevodovke. Zo štúdie Joanneum Research vyšli najlepšie autá, ktorých zážihové motory sú upravené na spaľovanie zemného plynu (CNG). Tie elektromobil nedoženie nikdy. To isté platí o autách na vodík. Tých je však málo a je problém s ich tankovaním.