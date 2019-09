Hľadá sa nový šéf rozpočtovej rady, analytici žiadajú transparentný výber

Analytici upozorňujú na to, že stále nebola splnená mesačná lehota podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, v ktorej mala vláda navrhnúť Národnej rade SR kandidáta na nového predsedu RRZ. Nie sú známe ani mená kandidátov a nie je ohlásené ich verejné vypočutie.

„Takýto spôsob výberu predsedu tejto dôležitej inštitúcie sa nápadne podobá na ostatný výber guvernéra a viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS), čo oprávnene vyvoláva v širšej odbornej verejnosti nevôľu,“ uviedli v stanovisku pre médiá ekonómovia združení v Klube ekonomických analytikov (KEA).

Z 28 členov združenia, ktorí sa v závere augusta stihli zapojiť do rýchlej ankety, sa drvivá väčšina zhodla na tom, že súčasný spôsob výberu kandidátov na post predsedu RRZ nie je dostatočne transparentný. Okrem toho sú presvedčení o tom, že Úrad vlády SR by mal vypísať verejnú výzvu na predkladanie prihlášok na post predsedu RRZ a mal by zriadiť odbornú komisiu na vypočutie kandidátov na tento post.

KEA ďalej navrhuje, že poslanecké kluby v Národnej rade SR, prípadne aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, by mohli nominovať svojich členov do odbornej komisie na vypočutie kandidátov na post predsedu RRZ. Rovnako by tak mohli nominovať svojich členov do odbornej komisie aj nezávislé ekonomické think-tanky a iné profesné združenia ekonómov. „Transparentný výber predsedu RRZ by mal zvýšiť pravdepodobnosť výberu odborne zdatného a politicky nezávislého kandidáta,“ uviedol predseda KEA Juraj Valachy.

V rýchlej ankete mali členovia KEA možnosť navrhnúť vlastných kandidátov na post predsedu RRZ. Najviac nominácií získali Ján Tóth, Michal Horváth a Elena Kohútiková.

Viacerí členovia KEA upozornili na to, že zvýšenie transparentnosti by malo platiť nielen pri výbere predsedu RRZ, ale aj pri výbere zvyšných dvoch členov RRZ. Súčasne poukázali na to, že k porušeniu ústavného zákona, keď v danej lehote nebol navrhnutý nový kandidát do RRZ, došlo už aj v roku 2017 zo strany prezidenta SR Andreja Kisku pri navrhovaní kandidáta namiesto Ľudovíta Ódora. Tomu uplynul mandát v júni 2017, pričom nový člen RRZ Juraj Kotian bol zvolený do funkcie Národnou radou SR až vo februári 2018.

Ministerstvo financií (MF) SR sa doteraz vyjadrilo len tak, že otázku nového predsedu rieši. V médiách sa pritom hovorilo o dvoch menách, ktoré by ho mohli nahradiť. Jedným z nich je ekonóm a bývalý člen rozpočtovej rady Michal Horváth a druhým viceprezident Európskej investičnej banky Vazil Hudák. Ten však uviedol, že sa o túto pozíciu neuchádza. Najnovšie pribudli špekulácie, že by túto funkciu mohla zastávať aj bankárka Elena Kohútiková. Pre TASR uviedla, že oficiálnu ponuku na funkciu predsedníčky RRZ nedostala a v prípade, že by takáto ponuka prišla, určite by ju seriózne posúdila.