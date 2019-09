Mzdy prelomili hranicu 110 eur

„Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky dosiahla v 2. štvrťroku 2019 hodnotu 1¤101 eur a medziročne sa zvýšila o 9,7 percenta. Je to najvyšší medziročný rast priemernej mzdy od prvého štvrťroka 2008,“ povedal Ivan Chrappa, riaditeľ odboru štatistiky práce a miezd Štatistického úradu SR. Mzdy prelomili hranicu tisíc eur vo všetkých regiónoch. Platy v Bratislave sú okolo 1¤500 eur a na východe či strednom Slovensku sa najčastejšie pohybujú okolo 1 200 eur.

Ľudia si môžu viac dovoliť aj v obchodoch, keďže mzdy rastú podstatne rýchlejšie ako ceny. Po zohľadnení miery inflácie rast reálnej mzdy v apríli až júni dosiahol sedem percent. Na druhej strane rýchly rast miezd utlmuje investície firiem, ktoré sa sťažujú na zvýšené výdavky a nedostatok ľudí.

Lídrami v raste platov sú štátni zamestnanci. „K dynamickému rastu miezd aj v druhom kvartáli prispel najmä verejný sektor. Plošné zvýšenie miezd vo verejnej správe o 10 percent sa prejavilo na dvojcifernej dynamike medziročného rastu v podstate vo všetkých odvetviach ekonomiky s citeľným zastúpením štátu,“ povedal analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Konkrétne vo vzdelávaní a v zdravotníctve rástli mzdy o 12,6 percenta. Vo verejnej správe a v obrane až o 20,3 percenta.

„Dvojciferný medziročný rast miezd vykázalo aj umenie, zábava a rekreácia, energetika či turizmus, ktorému pravdepodobne pomohli i rekreačné poukazy,“ dodal Koršňák. Podľa analytika turizmu pomáha aj prudký rast minimálnej mzdy, keďže dlhodobo ide o odvetvie s najnižšou priemernou mzdou a aj po prudkom zvýšení tam ľudia priemerne zarábajú len 657 eur v hrubom.

V súkromnom sektore je prudký rast miezd výsledkom zvyšovania príplatkov za prácu v noci, cez víkend a štátny sviatok. V máji tohto roka stúpol príplatok za nočnú prácu z 30 na 40 percent minimálnej mzdy. Za odpracovanie jednej nočnej robotník získa príplatok vo výške 9,56 eura. Príplatok za prácu v sobotu stúpol z 25 na 50 percent hodinovej minimálnej mzdy. Sobota strávená v práci zvýši mzdu zamestnanca takmer o 12 eur. Príplatok za prácu v nedeľu stúpol z päťdesiat na sto percent a tento deň strávený v práci zvýši hrubú mzdu zamestnanca takmer o 24 eur. Tieto príplatky sú nadviazané na minimálnu mzdu, ktorá má v budúcom roku stúpnuť o 11,5 percenta na 580 eur v hrubom. Slušný rast platov tak slovenská ekonomika pravdepodobne zažije aj v prvom štvrťroku 2020.

Za súčasným rastom miezd stoja podľa analytikov aj klesajúce zisky firiem. „Ziskovosť korporácií rástla len pomaly o 2,4 percenta a v nefinančných spoločnostiach dokonca o rovnaké percento poklesla,“ povedal analytik VÚB banky Michal Lehuta.

Domáce podniky aktuálne nevedia obsadiť takmer 101-tisíc pracovných pozícií. Hlavne v priemyselne rozvinutých častiach Slovenska je viac pracovných ponúk ako pracovnej sily. „V oblastiach s nedostatkom pracovnej sily je ideálne rozbehnúť so zamestnávateľom rokovania o zvyšovaní mzdy. V budúcnosti to už totiž nemusí byť také ľahké ako dnes,“ uviedol analytik Inštitútu zamestnanosti Alexej Dobroľubov.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosahuje na Slovensku hodnotu 4,97 percenta a z úradov práce môže do zamestnania nastúpiť takmer 137-tisíc Slovákov. Najnižšia nezamestnanosť vo výške 1,99 percenta je v Nitre, kde momentálne realizuje nábor ľudí na druhú zmenu automobilka Jaguar Land Rover. Najvyššia nezamestnanosť vo výške 15,34 percenta je v okrese Rimavská Sobota, kde pre chýbajúce diaľnice stále nie je dostatok fabrík.

Prudký rast platov nekorešponduje s razantným spomaľovaním slovenskej ekonomiky. V druhom štvrťroku 2018 vzrástlo domáce hospodárstvo o 4,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) a v druhom štvrťroku 2019 už len o dve percentá HDP. „Určitá slabosť nemeckého priemyslu sa preniesla aj na slovenský priemysel, ktorý je na Nemecko a celkovo Európsku úniu výrazne napojený,“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.

Podľa dát Štatistického úradu SR vývoz stále ťahá nahor rastúca výroba osobných motorových vozidiel. Tá bude pravdepodobne pomáhať priemyslu aj v budúcom roku, keďže napríklad nitrianska fabrika automobilky Jaguar Land Rover plánuje na budúci týždeň v utorok oficiálne predstaviť výrobu nového SUV automobilu Land Rover Defender. Pokles výroby za prvých šesť mesiacov tohto roku hlásili firmy pôsobiace vo výrobe počítačov, elektronických a optických zariadení či rafinérskych produktov. Slovenský rafinérsky priemysel hlásil obrovské problémy na prelome mesiacov apríl a máj. V tom čase silné znečistenie organickým chloridom spôsobilo úplné prerušenie dodávok čierneho zlata ropovodom Družba. Zároveň najväčšia rafinéria Slovnaft mala odstávku pre plánovanú generálnu revíziu výrobných zariadení.

Ak v najbližších mesiacoch nepríde k návrtu krízy, budú mzdy podľa analytikov slušne rásť nielen v tomto, ale aj v budúcom roku. „Nominálne mzdy by mali relatívne dynamicky rásť aj v nasledujúcom období, ťahané nahor najmä verejným sektorom či zvyšovaním minimálnej mzdy. Tempo ich rastu by sa však malo predsa len spomaľovať, keď by pomalší ekonomický rast mal čoraz viac okresávať pohyblivú zložku miezd,“ odhadol budúci vývoj Koršňák. UniCredit Bank predpokladá, že v tomto roku mzdy priemerne vzrastú o 7 až 7,5 percenta a v budúcom o 5 percent.