Klasické žiarovky mali skončiť aj v USA. Vláda to zrušila

Informoval o tom server BBC. Proti rozhodnutiu sa stavajú ekológovia, podľa ktorých by zákaz prispel k ochrane klímy. Americký prezident Donald Trump však spochybňuje názor, že klimatické zmeny sú spôsobované ľudskou činnosťou a vyžadujú urýchlené opatrenia, upozorňuje BBC.

Niekoľko krajín, vrátane Európskej únie, už pristúpilo k nahrádzaniu klasických starých žiaroviek na trhu ich novými, ekologickejšími alternatívami. Americké ministerstvo energetiky však tvrdí, že zákaz klasických žiaroviek by mal negatívny dopad na spotrebiteľov, pretože vyššie ceny úsporných žiaroviek by prevážili nad úsporou elektriny.

Ekologické skupiny však tento názor odmietajú. „Bude to stáť daňových poplatníkov viac peňazí, zníži to konkurencieschop­nosť amerických podnikov, ohrozí to pracovné miesta a inovácie a zbrzdí to náš boj s klimatickými zmenami,“ uviedla k zrušeniu zákazu nezisková organizácia Environmental Entrepeneurs.

Aktivisti sa domnievajú, že americká vláda podľahla tlaku zo strany výrobcov. Andrew deLaski z organizácie Appliance Standards Awareness Project uviedol, že prechod na úsporné žiarovky by domácnostiam znížil výdavky za elektrinu a zároveň by obmedzil emisie skleníkových plynov.

„Namiesto toho sa Trumpova administratíva stavia na stranu výrobcov, ktorí chcú pokračovať v predaji zastaraných žiaroviek plytvajúcich elektrinou,“ dodal.