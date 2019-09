Zo sporu USA a Číny ťaží ďalší gigant - India

Práve India, ktorej ekonomika je jednou z najrýchlejšie sa vyvíjajúcich na svete, láka mnoho obchodníkov. Krajina v sebe spája rôzne kultúry, myšlienky či presvedčenia. Jej trhová rozmanitosť ponúka globálnym značkám širokú škálu príležitosti vstupu na trh. Medzinárodní investori môžu pomôcť krajine nielen finančne, ale aj využiť svoje nadobudnuté poznatky a prax. Indický export z krajiny je tesne pod dvoma percentami svetového obchodu.

India do Číny vyváža produkty v hodnote päť percent a do USA 16 percent zo svojej produkcie. Tieto krajiny tvoria jednu pätinu z indického exportu. Najmä americké korporácie pôsobiace v Číne však momentálne premýšľajú o presunutí svojich firiem. „Obchodná vojna krátkodobo spomalí rast spotreby v USA a v Číne, prípadne v iných rozvinutých štátoch. Na druhej strane sa však otvoria ďalšie možnosti v rozvíjajúcich sa štátoch, ktoré práve stáli v tieni Číny,“ vysvetlil analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. V blízkej budúcnosti môžeme teda očakávať návrat globálnej ekonomiky do fázy zdravého rastu v krajinách, ktoré sú menej rozvinuté.

V roku 2018 boli investície z USA v Indii šesť percent celkových investičných tokov. India dokáže zvýšiť svoju obchodnú bilanciu v obchodnej vojne medzi USA a Čínou najmä v komoditách, na ktoré uvalil Washington clá. „Niekoľko desiatok amerických spoločností presunulo či zamýšľa presunúť svoju výrobu do Vietnamu, Thajska, Indonézie, Malajzie, na Filipíny či do Kambodže,“ povedal Tomčiak. Prebiehajúca obchodná vojna nemá však vplyv na indický vývoz. Prichádzajúcich investorov do krajiny láka veľký trh a lacná pracovná sila. „India teda expanduje pomalšie ako Čína. To sa však môže v najbližších dekádach zmeniť,“ dodal Tomčiak.

Údaje z databázy Global Trade Alert ukazujú Indiu ako jednu z mála krajín s najvyšším počtom reštriktívnych obchodných praktík. Od podnikania v Indii však odrádza najmä politická nestabilita. Analytická správa zo singapurskej banky DBS BANK poukazuje na zocelenie indickej politiky, ktoré je potrebné na to, aby čelila globálnym rizikám. Krajina zmiernila pravidlá týkajúce sa zahraničných investícií, čím sa stala príťažlivejšou pre investorov a výrobcov. „Indická ekonomika stále potrebuje obrovské investície do infraštruktúry, priemyselných parkov, pokročilých technológií, vedy a výskumu,“ dodal Tomčiak.

Krajina sa snaží oslovovať medzinárodné korporácie s cieľom premiestnenia podnikov do Indie z Číny, uviedla agentúra Reuters. Takisto má pripraviť komplexný balík pre potenciálnych investorov s podrobnými trhovými faktormi. Spoločnosti ako Apple, Wistron či Foxconn sa k presunu aktivít do Indie zatiaľ nevyjadrili. Indickí predstavitelia rokovali aj so zástupcami automobiliek ako Volkswagen či Hyundai. Ponúkali im na zváženie presunutie fabrík z Číny. Rokovania zatiaľ nie sú ukončené.

India si však snaží chrániť svoj trh, a to aj za cenu sporov. Nedávno uložila clá na 28 výrobkov dovážaných z USA. Biely dom dlho nečakal a odštartoval spor proti clám, pretože India vraj postupovala v rozpore s ustanoveniami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o clách a obchode. USA dokonca v afére pohrozili odchodom z WTO.