Zmluva o plyne vyprší, čo ďalej? Kyjev, Moskva a EÚ budú rokovať

Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič v pondelok pre TASR potvrdil, že 19. septembra bude v Bruseli hostiť ďalšie kolo trojstranných rokovaní medzi EK, Ruskom a Ukrajinou zamerané na dodávky plynu do Európy.

„Som presvedčený, že pokrok v rokovaniach by vyslal silný pozitívny signál pre trh aj pre spotrebiteľov pred nadchádzajúcou zimnou sezónou,“ uviedol Šefčovič. Ruskú stranu by mal zastupovať minister energetiky Alexander Novak, z Kyjeva pricestuje nový minister energetiky a ochrany životného prostredia Olexij Oržeľ a na rokovaniach sa už tradične zúčastnia aj najvyšší predstavitelia spoločností Gazprom a Neftohaz. Šefčovič v pondelok poobede prijme v Bruseli Oržeľa, s ktorým prediskutuje aj prípravu trojstranných rokovaní.

Cieľom trojstranných rokovaní v Bruseli je dohodnúť sa na preprave ruského plynu cez Ukrajinu po 31. decembri 2019, keď vyprší súčasná zmluva medzi ruským Gazpromom a ukrajinským Neftohazom. Východiskom pre rokovania je podľa informácií so Šefčovičovho kabinetu návrh z januára tohto roku, ktorý sa týkal rešpektovania pravidiel európskej energetickej politiky v budúcom právnom rámci vzájomných vzťahov, doby trvania novej dohody (EK chce záruku na desať rokov) o preprave plynu, ako aj prepravných kapacít a flexibility budúcej zmluvy – podľa Bruselu by to malo ísť o ročný objem vo výške 60 miliárd metrov kubických (BCM) plynu s dodatočnou flexibilitou 30 BCM.